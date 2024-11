Chi sono gli allievi che hanno fatto la storia di Amici di Maria De Filippi ma che non vedremo a This Is Me

È ufficialmente partito This Is Me, il programma di Canale 5 che celebra i più grandi talenti nati ad Amici. Tuttavia ci sono numerosi ex allievi, che non vedremo all’interno della trasmissione, che hanno fatto la storia del talent show di Maria De Filippi.

Gli ex allievi di Amici che non vedremo a This Is Me

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di This Is Me, il nuovo programma di Maria De Filippi che celebra i più grandi talenti nati ad Amici.

Alla conduzione dello show c’è Silvia Toffanin, che accoglie in studio gli ex protagonisti del talent più amati di sempre, da Alessandra Amoroso, a Emma Marrone, passando per Irama, Elena D’Amario, Annalisa, Elodie e tanti altri.

Tuttavia, come sappiamo grazie alle anticipazioni, ci saranno numerosi ex allievi che non vedremo a This Is Me ma che, nel corso degli anni, hanno fatto la storia del talent show di Canale 5.

Andiamo dunque a vedere di chi si tratta.

L’intero cast di Amici 7

Senza dubbio uno dei cast più forti e amati del talent show è quello della settima edizione.

Come dimenticare infatti nomi del calibro di Martha Rossi, Cassandra De Rosa, Maria Luigia La Rocca, Roberta Bonanno, Susy Fuccillo e Simonetta Spiri.

Quell’anno infatti i cantanti e i ballerini furono protagonisti di diverse dinamiche e alcuni dei loro scontri sono ancora celebri.

Ma andiamo avanti.