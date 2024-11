Gli ascolti della prima puntata di This is me

Volano gli ascolti di This is Me su Canale 5! La prima puntata ha ottenuto un riscontro più che positivo da parte del pubblico della rete. Ecco tutti i dati della serata nelle prossime righe.

This is Me, gli ascolti della prima puntata

Se non arrivano notizie confortanti da La Talpa, che rischia la chiusura anticipata, non si può dire certamente lo stesso per This is Me. Il nuovo programma ideato da Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, ma condotto da Silvia Toffanin, ha avuto un riscontro più che positivo da parte del pubblico.

Nel corso della puntata sono intervenuti diverse ex stelle del talent del passato e tra quelle nate più recentemente. Da Emma Marrone a Irama per passare a Elena D’Amario o Diana Del Bufalo, fino a Petit, Mida e non solo! Ripercorrere la loro storia e i loro successi a This is Me, sembra aver creato una sorta di effetto nostalgia nel pubblico che grazie anche a Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Alessandra Celentano ha potuto rivivere la sigla della prima edizione.

Ma come sono andati gli ascolti di This is Me? Concentriamoci piuttosto su questi, dopo un mini recap di quella che è stata la puntata d’esordio. Come dicevamo ha ottenuto ottimi risultati. Ecco quanto segnalato, come sempre, da Davide Maggio sul suo sito. Questi tutti i dati della prima puntata:

“Su Canale 5 – dalle 21:36 alle 0.46 – l’esordio di This is Me conquista 3.213.000 spettatori con uno share del 22.24% (Buonanotte: 1.061.000 – 20.7%). Il programma ha ottenuto 9.455.000 contatti”. Insomma sia in TV che sui social le interazioni con la trasmissione sono state più che positive, non si può certamente dire diversamente.

Dati quindi che fanno ben sperare sul futuro e che potrebbero ripetersi o anche migliorarsi in vista delle prossime due puntate di This is Me. Per ora la serata d’esordio è stata più che positiva e Mediaset può certamente festeggiare per questo!