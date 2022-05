1. Ex allieva pubblica una canzone con Bob Sinclair

Amici 21 in questi anni, dalla primissima edizione per arrivare a oggi, ha dato modo agli allievi di farsi conoscere e costruirsi un futuro. C’è chi ha continuato a fare musica, chi recitazione (in alcune stagioni del programma si studiava anche questa disciplina) e chi nella danza. Poi troviamo anche qualcuno che ha totalmente cambiato stile di vita e chi silenziosamente ha continuato a coltivare la propria passione ma svolgendo un mestiere differente.

E poi troviamo Nyv. La ricordate? Facciamo un passo indietro e torniamo ad Amici 19. L’edizione vinta da Gaia Gozzi ha avuto davvero tantissimi talenti e tra loro proprio la cantautrice polistrumentista. Sebbene non sia riuscita a raggiungere la finale (è stata eliminata dopo poche puntate dall’inizio del Serale creando scalpore). Nonostante tutto, però, non si è demoralizzata, ha continuato a fare musica e ha pubblicato il primo album Low Profile, sotto etichetta Sugar.

Dopo questo bel lavoro ci si attendeva dell’altro e con perseveranza e grande determinazione la cantante di Amici 21 ha inanellato un’altra bella soddisfazione. Come, vi chiederete? Sul web in queste ore, come raccolto anche da Isa & Chia, stanno circolando dei video che vedono Nyv collaborare con la star internazionale, Bob Sinclair.

Sappiamo bene la fama del deejay (tra i più famosi e richiesti di sempre) e quanto possa essere importante per Nyv avere questo grande privilegio. Il 13 maggio, dunque recentemente, è uscito il singolo Borderline, che li vede appunto fianco a fianco. Ecco i video postati dai due artisti…

Che dire? Congratulazioni Nyv! Non è l’unica ex allieva di Amici che di recente è riuscita a realizzare una collaborazione internazionale. Continua…