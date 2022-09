1 Klaudia Pepa da Amici a Ballando con le stelle

Nuovo lavoro per una delle ballerine più ricordate di Amici e che ha avuto un’ottima carriera da professionista nel talent dopo essere stata allieva. Stiamo parlando di Klaudia Pepa che sedeva sui banchi della scuola di Maria De Filippi durante la quattordicesima edizione.

Quell’anno la talentuosa ballerina si contese la vittoria del circuito danza con la collega Virginia Tomarchio, che ebbe la meglio. Nonostante questo, Klaudia fu ingaggiata dalla redazione del programma per far parte, dalla stagione successiva, dei ballerini professionisti.

Rimase ad Amici in veste di professionista per due anni, poi scelse di cambiare ed iniziare nuove esperienze lavorative sia in Italia che in Albania, suo Paese di origine. E oggi, proprio in Albania, ricoprirà un ruolo importante.

Come annuncia la pagina Instagram ufficiale del programma, Klaudia Pepa sarà uno dei giudici di Dance with me, la versione albanese del nostro Ballando con le stelle.

