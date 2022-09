Ex ballerino di Amici si è sposato

Una splendida notizia arriva da uno degli ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ricordate Michele Nocca, il ballerino che prese parte alla quattordicesima edizione del talent show di Canale 5? Il ragazzo riuscì ad arrivare fino alla fase del Serale, aggregandosi alla Squadra Blu (in cui erano presenti anche i The Kolors). Sebbene la sua avventura si sia conclusa abbastanza velocemente, è rimasto nel cuore dei fan della trasmissione.

Oggi l’ex di Amici torna a far parlare di sé perché si è sposato. Una notizia che, come vedremo, era già stata preannunciata dal diretto interessato.

Chiusa la relazione con Federica Donzella, conosciuta proprio nel programma di Amici, Michele Nocca ha ripreso pian piano in mano la sua vita, finché non ha ritrovato l’amore. Stavolta accanto a John Azzopardi, make-up artist e hairstylist. Solo lo scorso anno il ballerino e il suo compagno hanno annunciato al pubblico che presto si sarebbero sposati. Quel giorno è finalmente arrivato. Il 2 settembre, come annunciato da Michele, sono convolati finalmente a nozze. La coppia ha detto “sì” nella splendida cornice di Malta ed entrambi hanno indossato degli abiti bianchi. Ecco il tenero messaggio condiviso riportato sui social:

“Marito e Marito! Malta, 02/09/22. Finché morte non ci separi.. viva l’Amore!”, ha scritto Michele Nocca di Amici, molto entusiasta ed emozionato. Una notizia, questa, che ha scaldato il cuore non solo dei due neo sposi, ma anche dei loro follower, che si sono uniti per complimentarsi con la coppia. Tra i tanti bei messaggi spunta anche quello di Susy Fuccillo, anche lei ex allieva della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

A Michele Nocca e John Azzopardi Novella2000.it e Novella 2000 fa i migliori auguri per una lunga vita insieme ai due ragazzi. W l’amore!

Novella 2000 © riproduzione riservata.