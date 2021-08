Un ex allievo di Amici sposerà il suo compagno: l’annuncio (FOTO)

1 Ex allievo del talent sposerà il compagno

Sono tanti gli allievi che fino a oggi si sono seduti sui banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi e chi più, chi meno, tutti vengono ricordati con affetto da parte del pubblico. Tra questi ricordiamo Michele Nocca. Il ballerino ha partecipato alla quattordicesima edizione del talent show.

Il ragazzo ha fatto un bellissimo percorso, riuscendo ad arrivare al serale. Purtroppo, però, una volta acciuffato un posto nella Squadra Blu (insieme ai The Kolors vincitori di quell’edizione), la sua avventura si è conclusa quasi subito. È stato eliminato infatti durante la seconda puntata.

In quel periodo Michele Nocca era fidanzato da ben sei anni con Federica Donzella, come ricorda anche il sito di Isa & Chia. Lei è stata un punto fermo nella sua vita e fondamentale durante tutta la sua esperienza ad Amici, poiché l’ha sostenuto e incoraggiato a non mollare. Alla fine del programma, però, la storia d’amore tra Michele e Federica è giunta al capolinea. I due hanno preso strade differenti.

Adesso l’ex concorrente di Amici è innamorato più che mai e felice accanto a John Azzopardi, che nella vita fa il make-up artist e hairstylist. Sui social la coppia ha annunciato a sorpresa che presto convolerà a nozze. Michele ha fatto al suo compagno la proposta di matrimonio e si dice, oggi, “l’uomo più felice del mondo”.

Queste le due foto caricate su Instagram da Michele Nocca di Amici…

Foto Instagram di Michele Nocca

Davvero una bellissima notizia di cui, noi di Novella 2000 e Novella2000.it siamo veramente felici di condividere con i lettori. A Michele e John i nostri più sinceri auguri!

