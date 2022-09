1 Il bacio tra Can Yaman e la Chillemi

Nella giornata di oggi alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si sono presentati anche Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori saranno presto protagonisti di una nuova fiction Mediaset dal titolo “Viola come il mare“. Visto il loro affiatamento, in precedenza, si è parlato di una potenziale relazione tra loro. Nonostante l’attore turco sia single, l’altra ha un compagno. Le indiscrezioni, quindi, parlavano di un flirt:

C’È SEMPRE PIÙ INTESA TRA L’EX MISS ITALIA E IL DIVO TURCO, PARTNER NELLA FICTION “VIOLA COME IL MARE”. ORA IL FEELING PERÒ È USCITO DAI CONFINI DEL SET E SEMBRA VIVERE DI VITA PROPRIA. AL PUNTO CHE A ROMA AVREBBERO TRASCORSO DUE NOTTI NELLA STESSA CASA… Secondo voi si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più?

Fatto sta che la relazione tra Can Yaman e Francesca Chillemi è solo professionale. Non c’è del tenero tra loro. Nonostante questo, però, non appena arrivati a Venezia 79 i giornalisti hanno cominciato a urlare ai due di darsi un bacio. Sorridente, ma titubante, la Chillemi ha risposto: “Ma va!“. E subito dopo: “Che dobbiamo fare?“. Hanno quindi continuato a sorridere mettendosi in posa e qualcuno ha gridato: “Siete nella città dell’amore, datevi un bacio!” e l’attore ha scherzato: “Il prossimo anno“. (QUI il video).

Insomma, Francesca e Can hanno definitivamente smentito così un loro coinvolgimento sentimentale. Ricordiamo che in passato il bel turco ha avuto una relazione importante con Diletta Leotta. Stando ai rumor si parlava di convivenza e soprattutto di matrimonio. L’attore, infatti, era anche stato visto entrare in una gioielleria. Tutto, però, poi è finito e la giornalista sportava, dopo essersi presa del tempo per se stessa, ne ha parlato nel corso di un’intervista a Verissimo…