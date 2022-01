Ex concorrente di Amici vittima di un’aggressione omofoba (FOTO)

1 Aggressione omofoba a Simone Baroni di Amici 14

Un paio di giorni fa Simone Baroni ha subito una violenta aggressione amofoba che ha denunciato poi nelle storie del suo profilo Instagram nella mattinata di ieri, mostrando anche le foto. Per chi non lo ricordasse, Simone è stato ballerino allievo della scuola di Amici durante l’edizione 14. È quella vinta dai The Kolors e che ha visto tra i concorrenti anche Briga.

Oggi Simone è ballerino e coreografo partecipando, tra gli altri, alla realizzazione di molti video musicali di Mahmood, Ghemon e Annalisa. Ed è gay dichiarato. Proprio il suo orientamento sessuale è al centro di questa aggressione vergognosa subita da lui.

Ieri mattina su Instagram Baroni, attraverso alcune storie, ha mostrato le foto del suo labbro ferito all’interno. E gli scatti hanno fatto davvero preoccupare. Per fortuna non ha subito niente di troppo grave a livello fisico. Si parla infatti di labbro gonfio e taglio interno. Sicuramente poteva andare molto peggio.

Ma quello che davvero fa male ed è gravissimo è proprio il gesto, un’aggressione folle che nel 2022 non dovrebbe nemmeno più esistere. La vera gravità sta proprio qui, l’ennesimo fatto omofobo che lede soprattutto nell’anima e che spaventa sia la comunità LGBTQ+, che tutte quelle persone che non ci stanno a vivere in un mondo così.

Simone Baroni ha anche spiegato nel dettaglio cosa è successo…