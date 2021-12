Briga e Arianna Motefiori si sono sposati: le foto delle nozze

1 Il matrimonio di Briga e Arianna Montefiori

Questa mattina, sabato 18 dicembre, alle ore 11 Briga e Arianna Montefiori si sono sposati. Il cantante e l’attrice sono convolati a nozze dopo che lui le aveva fatto la proposta a ottobre dello scorso anno. Le aveva chiesto la mano in un posto molto romantico: i Giardini Vaticani, con il Cupolone sullo sfondo.

Briga è diventato famoso per la sua partecipazione alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2015. Successivamente ha preso parte a Sanremo 2019 in coppia con Patty Pravo. Arianna è diventata celebre nel 2017 per essere aver recitato nella fiction Rai “Che Dio ci aiuti”. Poi è apparsa ne “L’Isola di Pietro” e ne “Il Paradiso delle Signore”.

Il cantante in attesa della sposa

Sia Briga che Arianna Montefiori tra ieri e oggi hanno fatto molte storie su Instagram in cui hanno mostrato ai follower tutti i preparativi.

Come di consueto, lo sposo è arrivato prima della sposa e l’ha dovuta aspettare per un bel po’. Sul profilo Instagram di lui c’è proprio un video molto divertente a riguardo.