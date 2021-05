1 Amici: ex professionista tifava per Aka7even

Sono passati alcuni giorni dalla finale di Amici, ma i riflettori sono ancora puntati sui protagonisti del talent show condotto da Maria De Filippi. A tornare a parlare del noto programma di Canale 5 e degli allievi è l’ex professionista della trasmissione, Fabrizio Prolli.

L’insegnante in queste settimane in cui è andato in onda il serale di Amici 20 si è espresso svariate volte sui cantanti e in particolare sui ballerini, dato che si tratta della disciplina a lui più vicina. Fabrizio Prolli ha sempre spiegato in modo diretto e schietto il suo punto di vista su ognuno di loro e ha espresso grande stima nei confronti di Aka7even, per poi commentare anche la vittoria della ballerina Giulia Stabile.

Durante una diretta su Instagram l’ex marito di Veronica Peparini ha risposto a delle domande dei fan. Qualcuno ha chiesto a Fabrizio Prolli cosa pensasse del fatto che Aka7even e Deddy siano tornati a casa a mani vuote. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex professionista di Amici: “Io penso che in un programma televisivo, che è anche una gara, ci sia un vincitore, in questo caso due dato che sono uno per categoria. Penso che comunque Aka e Deddy siano comunque molto contenti del grandissimo successo. I loro pezzi, a prescindere dal piacere o meno, spaccano”.

A quel punto il coreografo di danza ha ammesso di essere un fan di uno dei due: “Come ben sapete io sono un fan di Aka. Per me avrebbe dovuto vincere lui il girone del canto. Un po’ me l’aspettavo che non avrebbe vinto completamente lui, ma lo desideravo. Questo perché secondo me Aka è un cantante che davvero ti può stupire perché oltre a fare barre, canta anche molto bene”.

Ha concluso Fabrizio Prolli riguardo al cantante di Amici. Spazio poi anche alla vittoria di Giulia Stabile, per cui ha detto di nutrire grande stima. Ma leggiamo le sue parole…