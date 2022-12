NEWS

Andrea Sanna | 24 Dicembre 2022

GF Vip 7

Al GF Vip Oriana Marzoli va in crisi. La vippona spiega i motivi del suo malessere e, a quanto pare, c’entra il suo ex

La crisi di Oriana Marzoli

La mancanza di Oriana Marzoli al TG GF Vip ha smosso le critiche di Antonella Fiordelisi, convinta che non abbia partecipato a causa sua. L’ex schermitrice ha dovuto fare da spalla destra ad Attilio Romita e quindi è certa che la venezuelana si sia fatta da parte per condividere meno tempo possibile con lei.

Oriana Marzoli, però, per tutta la giornata di ieri ha avuto dei crolli emotivi e in una clip del GF Vip la vediamo in veranda parlare con Luca Onestini, tra le lacrime. Oltre a dirsi disinteressata del pensiero della coinquilina, che l’ha punzecchiata, la modella ha detto di non sapere il perché di questo malessere. In realtà stava solo cercando di scacciare via i pensieri. In cuor suo Oriana conosce perfettamente la motivazione. In un altro momento, infatti, ne parlato con Alberto De Pisis e Giaele De Donà in veranda. Ancora un po’ provata Oriana Marzoli ha fatto riferimento al suo passato e quanto vissuto con il suo ex fidanzato.

Stando al suo racconto, Oriana Marzoli è un po’ giù di corda a causa dell’arrivo della vigilia di Natale. Questo perché le ricorda la sua ultima relazione, la più importante ma al tempo stesso anche la più dolorosa. Spiegato quindi il motivo del malessere della vippona, che non ha nulla a che vedere con Antonella. Per questo spera di poter ricevere qualcosa, un piccolo dono o segnale da fuori che la possa aiutare un po’ a stare meglio.

Vedremo se il Grande Fratello Vip in qualche modo accontenterà Oriana Marzoli (esattamente come è accaduto per i vipponi delle precedenti edizioni) e anche a lei farà avere una sorpresa gradita dai propri familiari durante questo Natale. Sicuramente sarà una spinta per scacciare via i cattivi pensieri e proseguire questo percorso con il sorriso.