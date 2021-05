Ricordate tutti i vincitori di Amici? Ecco come sono oggi (FOTO)

21 Amici: ricordi i vincitori?

Sono passati 20 anni dalla primissima edizione di Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Tanti talenti sono entrati nella Scuola più famosa d’Italia e tanti sono anche i vincitori. Ma riesci a ricordarli tutti?

In questa gallery abbiamo deciso di raggrupparli e mostrarvi delle immagini di ognuno di loro durante l’esperienza nel talent show e come sono cambiati oggi.

Ma partiamo subito con Dennis Fantina!

Dennis Fantina – Saranno Famosi

Dennis Fantina

Saranno Famosi è come il primo amore: non si scorda mai, anche se oggi il talent si chiama Amici!

Correva l’anno 2002 e questa edizione, per i nostalgici resta davvero indelebile. Dalle capriole di Leonardo Fumarola, agli assoli di chitarra di Andrea Cardillo, l’intensità di Monica Hill e i monologhi di Valeria Monetti, giusto per citare alcuni grandi protagonisti.

A vincere però fu Dennis Fantina (seconda Marianna Scarci) che, come vedete nelle foto, è cambiato davvero tanto. Dopo Saranno Famosi ha lavorato a teatro, ma l’abbiamo visto anche in TV a Notti sul Ghiaccio e ancora a The Voice o All Together Now.

Dennis ancora oggi non ha abbandonato la musica. Continua…