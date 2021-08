1 La critica di Andrea Bellantoni

Solo qualche giorno fa, con un post sui social, Chiara Adamuccio ha annunciato la fine della sua storia con Andrea Bellantoni, nata nel novembre del 2018. L’anno successivo, come sappiamo, la coppia prese parte insieme anche alla quarta edizione de Il Collegio, conquistando il cuore del pubblico e del web. Queste le parole di Chiara in merito alla rottura con Andrea:

“Se sono ancora fidanzata? No. Ormai credo che si fosse capito, ma non ho voluto parlarne pubblicamente per evitare ‘gossip’ o cose del genere. Vi chiedo gentilmente rispetto a non fare ulteriori domande al riguardo perché sono cose private”.

Ciò nonostante pare che Andrea Bellantoni non abbia apprezzato il fatto che Chiara Adamuccio abbia parlato sui social della fine della loro relazione. Qualche ora fa così l’ex volto de Il Collegio, come riporta Webboh, ha pubblicato sui social un lungo sfogo, che in molti hanno ipotizzato fosse una frecciatina rivolta proprio a Chiara. Queste le sue forti dichiarazioni:

“Vi contraddite da soli e nemmeno ve ne rendete conto. No al gossip, ma alla prima occasione chiacchierano con centinaia di migliaia di persone. “Cose private” e in 3 secondi vengono dette in pubblico. Trash talking ovunque e ancora mi chiedono perché ho voluto allontanarmi da quel mondo, fatto di caz**te e di gente che parla troppo. Non c’entro un c**zo col mio passato, piuttosto fatevi i ca**i vostri che si vive meglio, parola. I fatti parlano e questa è la prima e ultima volta che parlo di queste stro**ate qui. Continuate a parlare e fatevi quei due like in più. La privacy sparata in pubblico e il trash talking vi piacciono da morire. Imparate a farvi i ca**i vostri e a non contraddirvi quando parlate. E cresci, pensa con la tua di testa, invece di fare come ti dicono gli altri”.

Come se non bastasse, a replicare alla presunta frecciatina di Andrea Bellantoni è stata la stessa Chiara Adamuccio e tra i due ex collegiali è così partito un vero e proprio botta e risposta. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.