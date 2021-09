1 Andrea Casalino al Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 sta tornando. La nuova edizione del reality show, in onda su Canale 5, prenderà ufficialmente il via il 13 settembre 2021. Intanto, con il trascorrere dei giorni stanno arrivando le prime conferme per quel che riguarda il cast e oggi è stato annunciato Andrea Casalino:

“Quando il gioco si fa duro… lui inizia veramente a giocare. Andrea Casalino è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip”

Si legge sul post pubblicato dal programma. Già da tempo si vociferava la sua presenza, ma solo oggi ne abbiamo la certezza. Ma conoscete qualcosa sul neo vippone Andrea Casalino? Il ragazzo è nato a Brindisi nel 1990, ha 31 anni e vive a Verona. Nella vita fa il modello e indossatore. Ha sfilato per alcuni tra i più importanti brand come Scervino, Intimissimi, Falconeri, Carrera e non solo. Sul suo account Instagram vanta oltre 150 mila follower.

Adesso Andrea Casalino vuole rimettersi in gioco con una nuova avventura come il Grande Fratello Vip 6. Attualmente sembrerebbe essere single, almeno dal suo profilo social non sembra trasparire nulla. Se così fosse chissà non possa trovare l’amore nella Casa di Cinecittà.

A proposito di questo andiamo a rivedere chi, insieme ad Andrea Casalino varcherà la Porta Rossa…