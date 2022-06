1 Le parole di Andrea Cerioli

Solo lo scorso anno a partecipare a L’Isola dei Famosi è stato Andrea Cerioli. Come qualcuno ricorderà però l’ex tronista di Uomini e Donne era stato duramente attaccato per via della sua forma fisica. In Honduras infatti Andrea si è mostrato con qualche chilo in più e a quel punto i più maliziosi del web hanno speso forti parole nei suoi confronti. Cerioli tuttavia non si è curato delle malelingue, e ha svelato che nel corso del lockdown si è lasciato andare. Durante la sua esperienza però l’ex tronista ha perso notevolmente peso, e tornato in Italia ha raccontato di essere dimagrito di ben 22 kg!

Negli ultimi mesi tuttavia Andrea Cerioli si è lasciato andare nuovamente ai piaceri del cibo, e nelle ultime ore sui social è tornato nuovamente a parlare della sua forma fisica. L’ex naufrago ha infatti ammesso di aver preso peso, ma di essere pronto a darsi da fare per riottenere una perfetta forma fisica. Queste le sue dichiarazioni:

“Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio standard…sto iniziando ad assomigliare ad un’otaria, loro però sono adorabili. Oltretutto chili distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita…tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane. So che lo avevo già promesso in gag e che i miei amici staranno ridendo leggendo questa storia. Vediamo chi ride tra un po’, arriverò ad un livello ALTISSIMO! PREPARATEVI, OBBIETTIVO UMILE FIGHT CLUB”.

A quel punto diversi utenti hanno chiesto consiglio ad Andrea Cerioli per la dieta da seguire. Tuttavia a quel punto è arrivata la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne. Andiamo a leggere le sue parole.