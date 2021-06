Sbarcato in Honduras Andrea Cerioli ha rivelato di essersi un po’ appesantito nel corso della quarantena. Qualcuno sui social ha fatto delle battute fuori luogo sulla questione. Alcune critiche sono arrivate anche da dei compagni de L’Isola dei Famosi come Akash Kumar e Daniela Martani. Entrambi più e più volte hanno accusato il naufrago di modificare le sue foto su Instagram e non mostrarsi realmente per ciò che è realmente.

Più volte Andrea Cerioli ha tentato di difendersi e in suo supporto dall’Italia anche la sua fidanzata Arianna Cirrincione ha cercato di farsi sentire. Ora che è tornato a casa e ha ripreso possesso dei suoi social e avuto modo di leggere le notizie sul suo conto, Andrea ha deciso di replicare finalmente. Ieri Cerioli è stato ospite di Casa Chi, ecco cosa ha detto in merito a questa vicenda. Questo quanto riportato gentilmente da Biccy:

“Ho letto di tutto, è vero sono ingrassato, ho preso davvero 15 kg nell’ultimo anno. Io ho fatto la quarantena come andava fatta. Palestre chiuse e ho mangiato come un bisonte, non mi aspettavo di fare l’Isola dei Famosi e mi sono detto che volevo godermi la vita. Non ero pronto perché mi hanno chiamato all’ultimo. Ho solo perso 2 kg in qualche giorno per non sembrare proprio Magalli, ma più o meno sembravo lui”.