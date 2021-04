1 Le parole di Andrea Cerioli

Solo qualche settimana fa come sappiamo ad arrivare a L’Isola dei Famosi come nuovo concorrente è stato Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura, tuttavia sui social sono partite non poche critiche verso di lui. Molti utenti infatti hanno pesantemente offeso Andrea, per via del suo cambiamento fisico. Cerioli infatti, che sui social si è sempre mostrato in forma perfetta, ha sfoggiato un fisico meno muscoloso del solito, e a quel punto in tanti hanno letteralmente massacrato l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Nonostante in molti abbiano giustamente preso le parti di Andrea Cerioli, le polemiche sono andate avanti per alcuni giorni, e non sono passate inosservate. Nel mentre solo qualche ora fa, durante la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, l’ex tronista ha svelato di quanti kg è aumentato durante il lockdown. Andrea infatti, parlando con Ilary Blasi, ha ammesso di stare patendo molto la fame, e poco dopo ha raccontato che nell’ultimo anno ha preso 10 kg. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Ilary io ho fame, la fame l’accuso, a me un cucchiaio di riso al giorno non fa nulla. Cosa vorrei ora? Beh, un panino. Anche gli altri soffrono, è vero, ma chi è 60 kg alla fine mangia come a casa. Io sono arrivato a L’Isola dei Famosi dopo un anno di quarantena che avevo preso 10 kg, sono arrivato qua che avevo uno stomaco di queste dimensioni, per me è dura. Io a casa mangio tanto, ma tanto, sono bolognese, sono uno di buona forchetta”.

Nonostante il lieve aumento di peso, Andrea Cerioli è ancora un vero e proprio sex symbol e sono in molti a sostenere e a supportare l’ex tronista. Nel mentre a commentare il cambiamento fisico è stata anche Arianna Cirrincione, fidanzata di Cerioli, che ha difeso il suo compagno dalle critiche. Rivediamo le sue parole.