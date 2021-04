Chi è Andrea Cerioli? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Andiamo a scoprire tutto quello che dobbiamo sapere su Andrea Cerioli, l’influencer e modello che ha preso parte a diversi programmi televisivi tra cui anche L’Isola dei Famosi.

Chi è Andrea Cerioli

Nome e Cognome: Andrea Cerioli

Data di nascita: 22 maggio 1989

Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna)

Età: 31

Altezza: 1,83 cm

Peso: 73 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Modello

Fidanzata: Arianna Cirrincione

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ne ha diversi su tutto il corpo

Profilo Instagram: @iamandreacerioli

Andrea Cerioli biografia, età e altezza

Chi è Andrea Cerioli e quanti anni ha? Il modello nasce a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, il 22 maggio 1989. La sua età, per tale ragione, è di 31 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 83 centimetri.

Nel 2014, purtroppo, perde la madre a seguito di un male terribile che la affliggeva da tempo. Su Facebook, come riporta anche il sito Fanpage, aveva scritto una breve dedica in quel momento di grande dolore: “La mia mamma è volata in cielo… Oggi gli angeli hanno ricevuto un bel regalo. Ti amo mamma. Guardami…“.

Per quanto riguarda, invece, il resto della sua famiglia, il padre si chiama Tullio Cerioli, mentre la sorella (nata da papà diverso) si chiama Giada. Per quanto riguarda, inoltre, il suo percorso di studi, sappiamo che Andrea Cerioli ha ottenuto il diploma come operatore tecnico del turismo e, successivamente, come agente di commercio.

Carriera

Nel corso della sua vita Andrea Cerioli ha fatto diversi lavori. Il barista, il bagnino e l’agente di commercio. Tuttavia, il richiamo per il mondo dello spettacolo è troppo forte e, infatti, nel 2014 riesce a entrare nel cast del GF 13. Il Grande Fratello è un’ottima vetrina, la quale lo lancia come modello, ma anche come tronista a Uomini e Donne e tentatore a Temptation Island.

Andiamo, perciò, a vedere più nel dettaglio queste ultime due esperienze.

Andrea Cerioli a Uomini e Donne

Abbiamo visto per ben due volte Andrea Cerioli a Uomini e Donne. La prima nel 2015 e, in questo caso, la scelta ricade su due ragazze: Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda. Purtroppo, però, uscirà dal programma single. Poco tempo dopo, per, con Valentina intrattiene una storia d’amore che sfocia in una convivenza, ma che si conclude dopo qualche tempo.

La seconda partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi avviene nel 2018. Sempre nelle vesti di tronista e non di corteggiatore, la scelta ricade su due ragazze. Federica Spano e Arianna Cirrincione. Abbandona, quindi, il trono preferendo la seconda ragazza, con la quale ancora oggi ha una splendida relazione.

Temptation Island Vip

Andrea Cerioli, sempre nel 2018, ha preso parte a Temptation Island Vip nei panni di uno dei tentatori. Nell’edizione condotta da Simona Ventura, il modello ha instaurato quasi dai primi giorni un rapporto di intesa con Alessandra Sgolastra. Lei, all’epoca, stava partecipando in coppia con Andrea Zenga (di recente visto al GF Vip). Alla fine, la ragazza non si è fatta tentare ed è uscita dalla trasmissione con quello che oggi è il suo ex ragazzo.

Vita privata: la fidanzata Arianna Cirrincione

Parlando della vita privata di Andrea Cerioli, sotto il punto di vista sentimentale, ha avuto e ha tutt’ora una relazione con Arianna Cirrincione. I due, infatti, non si sono mai lasciati. Stanno insieme da quando si sono innamorati a Uomini e Donne e da allora la storia d’amore va a gonfie vele.

Tanto che qualche tempo fa, a causa di una dedica fatta dal modello, in molti pensavano che aspettassero un figlio. Lui, però, ha precisato che si era trattata solo di un’incomprensione. Nonostante ciò, tuttavia, non ha nascosto di volere che accada un giorno.

Dove seguire Andrea Cerioli: Instagram e profili social

Ma dove poter seguire Andrea Cerioli e rimanere sempre aggiornati sulla sua vita privata e professionale? Molto semplice. Il primo posto in cui guardare è sicuramente Instagram.

Qui, infatti, conta oltre un milione e mezzo di follower. Tantissime le foto che lo ritraggono insieme alla fidanzata Arianna Cirrincione oppure da solo mentre si allena o si rilassa mettendo in mostra il suo fisico.

Tra i profili social, poi, pare esista anche un account su Twitter di Andrea Cerioli. Questo è stato è stato aperto nel 2018 ma dopo un unico tweet non lo ha più aggiornato. Giungiamo, infine, al profilo di Facebook che ha un seguito di quasi 380mila persone. Per lo più troviamo le stesse immagini che pubblica sul social fotografico.

Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli è uno dei concorrenti ufficiali de L’Isola dei Famosi nel 2021. Lui, prima di partire, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Sul web girava voce della sua possibile presenza nel cast e finalmente dopo qualche tempo ne abbiamo avuto conferma. Ha raggiunto, quindi, i naufraghi in Honduras e le due squadre se lo sono conteso fin da subito con una prova di abilità e a vincere sono stati i Buriños.

Come riporta anche il sito TGCom24, durante un segmento del daytime, ha parlato con gli operatori esprimendo il suo entusiasmo e le sue preoccupazioni. Ecco, quindi, cos’ha detto:

Non vedo l’ora che venga domani per farmi una chiacchierata con tutti, ora è buio e io sono molto confuso, da domani voglio iniziare subito a capire dove sono e con chi. Spero di dormire.

Andiamo, adesso, a fare un ripasso dei naufraghi che faranno compagnia ad Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi.

Il cast de L’Isola dei Famosi

A partire dalla seconda settimana dall’inizio dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha preso parte al programma. Lui è subentrato, infatti, dopo l’abbandono di due concorrenti, i quali, dopo essere stati eliminati, non hanno voluto continuare il percorso sulla segretissima Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

Scopriamo, adesso, i nomi dei concorrenti uomini che fanno parte del cast:

Per quanto riguarda, invece, le concorrenti donne de L’Isola dei Famosi troveremo anche:

Il percorso di Andrea

Per il momento non abbiamo molte informazioni circa il percorso di Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi. Lui, infatti, è entrato nel corso del quarto appuntamento a sorpresa. Le due squadre, i Rafinados e i Buriños, come abbiamo già accennato in precedenza, se lo sono conteso come premio nel corso di una prova di abilità.

Non appena sapremo di più sui rapporti con gli altri naufraghi e come sta vivendo questa esperienza in Honduras non esiteremo ad aggiornarvi.

Terza e quarta settimana

Arrivato all’Isola, Andrea ha mostrato il lato più fragile di sé è spesso si è sfogato in lacrime. Rivedendosi, dopo aver parlato con la fidanzata, il naufrago ha chiesto di abbandonare, ma è stato convinto a restare. Poi non è parso molto convinto dell’atteggiamento di Awed e Vera. Delle tante notizie che lo riguardano, Cerioli ha spesso discusso con alcuni compagni, in particolare con Brando e Roberto.

Miryea invece sostiene che tra Andrea e Elisa ci sia del feeling. Intanto da fuori gli eliminati Akash e Daniela hanno attaccato Andrea.

Quinta settimana

Ad intervenire in difesa di Andrea ci ha pensato la sua fidanzata che ha risposto a distanza ai due ex naufraghi, ma anche al gossip lanciato dalla Stabile.

(IN AGGIORNAMENTO)

