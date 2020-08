1 A seguito della crisi pare che Andrea Damante e Giulia De Lellis siano in vacanza insieme. I due si stanno riavvicinando?

A far discutere il web nelle ultime settimane sono stati Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo una lunghissima separazione i due qualche mese fa hanno annunciato il ritorno di fiamma, per la gioia di tutti i fan. Tutto sembrava procedere a meraviglia per i Damellis, al punto che si è anche parlato di presunte nozze. Tuttavia da qualche giorno le cose sono nuovamente precipitate. Inaspettatamente infatti la blogger e il deejay a seguito di diversi gossip hanno confermato una nuova crisi, facendo intendere di essersi momentaneamente separati. In molti si sono dunque chiesti cosa sia accaduto tra i due, che nel mentre stanno decidendo sul da farsi.

Adesso sembrerebbe che le cose siano nuovamente cambiate. Inaspettatamente infatti pare che Andrea Damante e Giulia De Lellis siano in vacanza insieme e che potrebbero aver superato la crisi! A dimostrazione di tale tesi ci sarebbero delle foto che hanno attirato l’attenzione del web.

Come si nota in questo scatto, alle spalle della De Lellis si nota chiaramente una vasca idromassaggio, che viene inquadrata anche in una delle ultime storie di Damante. Questo lo scatto incriminato:

Dai due scatti pare dunque evincersi che Andrea Damante e Giulia De Lellis si trovino nello stesso posto contemporaneamente e che con ogni probabilità siano in vacanza insieme. Che tra la blogger e il deejay sia in atto un ritorno di fiamma? I Damellis staranno risolvendo i loro problemi? In attesa di ulteriori conferme in merito, qualche ora fa a destare scalpore è stato un gossip secondo il quale a far scaturire le tensioni tra Giulia e Andrea sia stata niente che meno che la madre dell’ex tronista. Ma scopriamo di più in merito.