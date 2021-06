1 Andrea Damante a L’Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in una una nuova puntata del reality con protagonisti i naufraghi. Nel corso della puntata sono stati scelti i finalisti di questa edizione e in studio abbiamo visto numerosi ospiti. Non tutti, purtroppo, hanno avuto il tempo di interagire per lungo tempo. Tra questi, purtroppo, anche Andrea Damante, presente a L’Isola dei Famosi per sostenere l’amico Ignazio Moser. Proprio con lui, infatti, ha scambiato giusto qualche parola. Come si può sentire anche nel video della puntata completa su Mediaset Infinity, infatti, gli ha detto:

Io sto benissimo, come stai tu? Mi sembra bene. Non hai idea cos’è successo in Italia e al mio telefono quando il ragazzo ti ha appoggiato la macchinetta sulla testa. Si è parlato più dei tuoi capelli che del Covid. Però stai da Dio, fratello, veramente. E complimenti perché quando mi hai chiesto se dovevi andare all’Isola, perché ne abbiamo parlato, ti dico io che hai fatto una figura incredibile. È giusto così, te lo meritavi. Ti aspetto. Siamo carichi.

Insomma, uno scambio di battute veloce quello tra Andrea Damante e l’amico nella semifinale de L’Isola dei Famosi. Molto probabilmente le tante prove per decretare i concorrenti finalisti hanno tolto del tempo ai classici commenti in studio. Fatto sta che verso mezzanotte e mezza l’influencer ha postato un enigmatico video nelle sue Instagram Stories. Al suo interno, sopra al tag di Moser leggiamo la scritta “Due parole” con l’inquadratura dell’orario. In molti, perciò, hanno cominciato a chiedersi cosa volesse significare.

La presunta frecciatina di Andrea Damante a L’Isola dei Famosi

Secondo i più maliziosi del web si tratterebbe di una frecciatina fatta nei confronti del programma. Questo perché non l’avrebbero fatto parlare più di tanto con l’amico o commentare in generale quanto stava accadendo sull’isola. Non possiamo saperlo con certezza. Fatto sta che in studio si è consumato un litigio tra Andrea Cerioli e una ex naufraga. Scopriamo di cosa si è trattato…