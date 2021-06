1 Isola dei Famosi: i finalisti dopo 77 giorni

A L’Isola dei Famosi ieri sera abbiamo finalmente conosciuto chi sono i sei finalisti che la prossima settimana (il 7 giugno) si sfideranno e giocheranno il gradino più alto del podio di questa edizione.

Tra i concorrenti giunti alla fase finale troviamo oltre ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser, anche Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti. Di alcuni di loro già vi avevamo raccontato qualche settimana fa quanti chili hanno perso durante questa avventura, ma nessuno si era mai visto allo specchio, eccetto Andrea e Ignazio.

I due hanno già avuto questo privilegio poiché già finalisti ed entrambi sono rimasti molto colpiti, in particolare Andrea. Ma gli altri? Partiamo dalla reazione di Valentina…

La reazione di Valentina Persia

Valentina Persia allo specchio – Isola dei Famosi

La prima a scoprire il suo cambiamento è Valentina Persia. La naufraga è stata invitata da Ilary Blasi a girare la porta che si trovava lì accanto a lei.

“Mazza che f**a oh!”, ha esordito Valentina facendo ridere tutti. Così la concorrente ha deciso di togliere ciò che aveva addosso per restare in costume e ammirare il suo fisico:

“Aspetta eh, perché così non mi ci vedo da quanto avevo 12 anni. Mi piaccio talmente tanto che non vedo l’ora di riprendere quei 4, 5 kg di lasagne di mamma. Non mi frega nulla del fisico”. (QUI IL VIDEO).

Come avrà reagito, invece, Awed?