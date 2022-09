Finito al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore, conosciamo meglio chi è Andrea Giambruno, il compagno della leader di Fratello d’Italia, Giorgia Meloni. Dall’età alla vita privata, per passare alla carriera e profili Instagram e social dove poter seguire il primo first gentlemen.

Chi è Andrea Giambruno

Nome e Cognome: Andrea Giambruno

Data di nascita: 1981

Luogo di nascita: Milano

Età: 41 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: giornalista

Fidanzata: Andrea è il compagno di Giorgia Meloni

Figli: Andrea ha una figlia di nome Ginevra

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram:informazione non disponibile

Andrea Giambruno età, altezza e biografia

Iniziamo a conoscere chi è il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Dov’è nato e quanti anni ha? Partiamo con il dire di non conoscere la data di nascita completa. Sappiamo che è un classe 1981, è originario di Milano e che la sua età oggi è di 44 anni. Non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi, sappiamo che Andrea Giambruno è diplomato al Liceo Scientifico di Monza, per poi laurearsi in Filosofia all’Università Cattolica di Milano. Successivamente, come vedremo in seguito nella parte dedicata alla carriera, ha esordito nel mondo della TV.

Vita privata del compagno di Giorgia Meloni

Purtroppo della vita privata di Andrea Giambruno non si conosce granché. È una persona molto riservata.

Una delle pochissime cose che sappiamo su di lui è che da 7 anni è fidanzato con Giorgia Meloni. I due non sono sposati, ma sono comunque molto felici insieme.

Ma dove vive Giorgia Meloni insieme al suo compagno Andrea Giambruno? La coppia vive a Roma con la propria figlia, Ginevra. Tra le altre domande qualcuno si è chiesto anche dov’è nata, quando è nata Giorgia Meloni e quale sia il suo partito? Per rispondere alle numerose domande, possiamo dire che la leader di Fratelli d’Italia, questo il suo partito, è nata a Roma il 15 gennaio 1977 e la sua età è di 45 anni.

A Sette, la Meloni riguardo al suo fidanzato Andrea Giambruno ha raccontato: «È un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo», queste le parole della politica.

Dove seguire Andrea Giambruno: Instagram e social

Vi state domandando se c’è o meno la possibilità di poter seguire Andrea Giambruno su Instagram e sui social? Purtroppo al momento non abbiamo trovato riscontri in merito.

Sembrerebbe infatti che Andrea Giambruno non abbia profili social dove poterlo seguire. Su Instagram è presente un account, ma non siamo in grado di dirvi se appartiene veramente a lui o si tratta di una pagina gestita da qualcun altro. Tra l’altro il profilo in questione è chiuso e non ha seguaci, zero post pubblicati e zero persone seguite.

Carriera

Cosa sappiamo, infine, a proposito della carriera del compagno della Meloni, Andrea Giambruno? Qui un piccolo sunto e alcuni dei punti principali, che siamo riusciti a scovare.

Come scritto nella biografia, Andrea Giambruno è laureato in Filosofia all’Università Cattolica di Milano. Solo successivamente si è dedicato alla televisione. L’esordio nel piccolo schermo è avvenuto a Mediaset nel 2009. Da quel momento in poi lo abbiamo visto sempre più spesso.

Ha preso parte al TG di Studio Aperto, ma anche a trasmissioni d’attualità come Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Proprio in merito alle sue comparse televisive, spesso è intervenuto in difesa della sua fidanzata e leader di Fratelli d’Italia, Meloni.

