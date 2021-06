1 Andrea Iannone al Grande Fratello Vip?

Nelle scorsa settimana abbiamo sentito parlare del pilota motociclistico in relazione a delle dichiarazioni rilasciate a Cecilia Rodiguez, sorella della sua ex fidanzata, in merito a delle presunte chiamate che lui avrebbe fatto in passato a Giulia Salemi. A Il Punto Z, infatti, aveva detto di aver sentito da Fariba, la madre di Giulia, del fatto che sembrava si stesse sentendo con Andrea Iannone. Fatto sta che, poco dopo, lui ha smentito scrivendo un messaggio sui social:

Tutto ha un limite, anche la fantasie. Basta con queste pseudo fidanzate del sottoscritto. Sono single, mi auguro ora sia chiaro. Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè.

Oggi, invece, torniamo a parlare di Andrea Iannone per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. Secondo un’indiscrezione lanciata dall’account Instagram di Amedeo Venza, infatti, parrebbe che gli autori del reality lo abbiano contattato. Proprio in questi mesi si sta cercando di creare il cast della sesta edizione, in onda da settembre, e probabilmente Signorini ha pensato che sarebbe potuto essere un ottimo concorrente. Sembra, però, che lui abbia rifiutato un’altra volta. Esatto, perché non si tratta del primo tentativo fatto per assoldare il pilota. Già in passato era accaduto.

Staremo a vedere nel prossimo futuro se deciderà di cambiare idea. Ancora tutto è possibile. I partecipanti definitivi, infatti, li sapremo soltanto a ridosso dal debutto della nuova edizione. Tutto ciò che possiamo fare, infatti, è aspettare ulteriori notizie. Non mancano, tuttavia, le indiscrezioni e le anticipazioni su quello che potrebbe essere il cast. Andiamo a scoprire di chi si sta parlando recentemente. Continuate a leggere…