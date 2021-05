1 Le parole di Andrea Iannone

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Cecilia Rodriguez, che come sappiamo ha fatto delle inaspettate rivelazioni su Giulia Salemi e su Andrea Iannone. Ospite a Il Punto Z, la sorella di Belen ha raccontato i motivi che hanno portato alla fine dei rapporti con l’influencer. Come se non bastasse Cechu ha insinuato che in passato l’ex pilota abbia più volte fatto delle chiamate alla Salemi. Queste le parole della Rodriguez in merito:

“Io Giulia l’ho conosciuta qualche anno fa per dei lavori che abbiamo fatto insieme. La verità è che all’inizio tutto bene poi, non perché si è fidanzata con Francesco Monte, però una che ti dice ‘amica, amica’ poteva fare una telefonata…sono cose che si fanno. Ma non è stato tanto questo il problema, il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento prima aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma ha detto qualcosa su Iannone, che la chiamava. Ho fatto 1+1, non abbiamo mai litigato ma abbiamo smesso di seguici per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che. Amiche non siamo, ci conosciamo, siamo colleghe”.

Poco fa così, dopo aver ascoltato le parole di Cecilia Rodriguez, ad intervenire sui social è stato lo stesso Andrea Iannone. L’ex pilota oltre a replicare alla sorella di Belen ha anche smentito categoricamente le chiamate a Giulia Salemi, affermando di non avere mai avuto il suo numero di telefono. Queste le sue dichiarazioni:

“Tutto ha un limite, anche la fantasie. Basta con queste pseudo fidanzate del sottoscritto. Sono single, mi auguro ora sia chiaro. Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè”.

Attualmente Giulia Salemi non ha ancora replicato alle parole di Cecilia Rodriguez, ma non è escluso che nelle prossime ore l’ex gieffina intervenga come Andrea Iannone. Naturalmente noi di Novella 2000 ci rendiamo disponibili nel caso in cui i diretti interessati volessero aggiungere qualche dichiarazione su quanto accaduto. Nel mentre rivediamo altre dichiarazioni di Cechu, che ha fatto apprezzamenti su alcuni naufraghi.