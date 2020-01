Andrea Montovoli chi è: età, altezza, film e programmi, GF Vip e Instagram

Tutto ciò che dovete sapere su Andrea Montovoli, concorrente del GF Vip: l’età, l’altezza, vita privata, i film e programmi TV e dove seguirlo su Instagram.

Andrea Montovoli età e altezza

Nato il 12 marzo 1985 a Porretta Terme, comune del bolognese, l’età di Andrea Montovoli è di 35 anni. La sua altezza è di 184 cm per un peso pari a 73 kg.

Vita privata

Della vita privata di Andrea Montovoli sappiamo che da piccolo aveva una grande passione per il calcio, tanto da essere provinato per il Parma Calcio, ma un grave lutto lo porta a rinunciare. Purtroppo, infatti, a soli 12 anni Andrea ha perso suo padre, a causa di un aneurisma celebrale e un mese di coma.

Dopo questo episodio insieme a sua madre si è trasferito a Vergato con sua madre e sua sorella. Ha studiato come perito informatico, anche se ha poi conseguito il diploma come allenatore di fitness. Al contempo si è rimboccato le maniche con vari lavoretti che gli hanno permesso così di dare il suo contributo alla famiglia, viste le tante spese. Ma grazie ai primi soldi guadagnati è riuscito a risolvere le tante problematiche economiche.

Altre informazioni circa la vita privata di Andrea Montovoli sappiamo che attualmente è single, ciò potrebbe giovare nei confronti di qualche bella coinquilina della Casa del Grande Fratello Vip in cerca di una storia.

In passato, però, Andrea ha avuto varie relazioni. Tra esse quella nel 2016 con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Luna Graziano. Nel 2018 invece ha avuto una storia d’amore con Francesca Brambilla, conosciuta come ‘la bona sorte’ di Avanti Un altro.

Negli anni gli sono state attribuite alcuni flirt, specie nel corso dell’avventura a L’Isola dei Famosi, tutti prontamente smentiti. Andrea, però, non ha mai negato di avere voglia di innamorarsi e creare una famiglia.

Film e programmi TV

Prima di vederlo protagonista in vari film al cinema, serie TV e programmi, Andrea Montovoli ha esordito nel 2003 in alcuni spettacoli teatrali.

Nel 2006 ha avuto la prima esperienza nel grande schermo nella pellicola Uno su due. Successivamente due anni più tardi l’abbiamo visto ricevere una parte in RIS – Delitti imperfetti, poi nel 2009 il primo programma televisivo, con l’esperienza a Ballando con le stelle, edizione in cui è stata presente anche Licia Nunez, che ritroverà al GF Vip.

Tutto ciò gli ha permesso di farsi notare ulteriormente, tanto che ha ricevuto un ruolo nel film, Scusa, ma ti voglio sposare, accanto a Raoul Bova.

Degli altri programmi TV in cui Andrea Montovoli ha preso parte c’è un reality: Pechino Express. Qui ha gareggiato insieme a Francisco Porcella, formando la coppia del surfisti. Nella medesima edizione anche Adriana Volpe, che così come Licia, rivedrà nella trasmissione di Alfonso Signorini.

Di recente, come nel 2017 ha partecipato al videoclip della canzone di Fred De Palma, Adiòs.

Tra le tante passioni di Montovoli anche la musica, come dj. Non tutti sanno ma nel 2008 ha aperto il concerto di Vasco Rossi come dj set.

Intanto Andrea è stato prescelto come concorrente del Grande Fratello Vip…

Andrea Montovoli al GF Vip

Dopo varie esperienze in alcuni programmi TV, l’attore Andrea Montovoli ha deciso di mettersi in gioco al GF Vip di Alfonso Signorini.

Insieme a lui altre 18 celebrità più 4 highlander (solo due di loro però entreranno nella Casa dopo il televoto).

Proprio il fatto che Andrea sia single attualmente potrebbe aprire importanti scenari nel reality, ma questo sarà tutto da vedere. Vedremo.

Infine ecco dove poter seguire Andrea su Instagram e social…

Dove seguire Andrea Montovoli su Instagram

Chi volesse restare in contatto con Andrea Montovoli può seguirlo attraverso il suo profilo Instagram, gestito da lui personalmente.

A sostenerlo oltre 364mila follower, pronti a sostenerlo nel corso della sua esperienza al GF Vip. Delle foto che potete trovare molte di esse sono tratte da servizi fotografici e ognuna delle stesse ottiene un buon numero di like e commenti.

Ma non solo. Potete intercettarlo anche attraverso gli account di Facebook e Twitter, oltre al suo sito ufficiale.

Ad Andrea Montovoli facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per la sua avventura al Grande Fratello Vip.

