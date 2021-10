Andrea Nicole mostra a un suo corteggiatore una foto di quando andava a scuola (VIDEO)

1 La foto di Andrea Nicole di molti anni fa

Nella puntata di oggi di Uomini e donne abbiamo visto l’esterna che Andrea Nicole ha fatto con il suo corteggiatore Alessandro. I due non uscivano da circa due settimane e lui stava iniziando seriamente a spazientirsi, infatti ha detto che se non l’avesse portato fuori nemmeno questa volta, sarebbe andato lui da lei.

L’esterna è stata molto carina e si sono avvicinati molto. E proprio per entrare più in sintonia, Andrea Nicole gli ha voluto mostrare qualcosa del suo passato. Si tratta di una foto di lei quando andava alle scuole medie. E lo ha sfidato nel riconoscerla. Lei era la prima in alto a sinistra con un caschetto nero di cui non va fierissima. Ma ricordiamo tutti che negli anni ’90 i look dei capelli lasciavano molto a desiderare. Ecco il video in cui la tronista mostra questa foto (è nella seconda parte):

Se volete vederla meglio, ecco il frame del video in cui ci viene mostrata la foto:

Lei è stata molto felice di aver mostrato questa parte di sé al corteggiatore ed infatti poi l’esterna è proseguita nel migliore dei modi: con un bacio. Ecco cos’è successo…