I corteggiatori di Andrea Nicole rivelano quali sono state le reazioni dei genitori

1 I commenti dei genitori del corteggiatore Alessandro su Andrea Nicole

A Uomini e donne la tronista Andrea Nicole ha iniziato ad uscire con un paio di corteggiatori. La prima esterna è stata con Alessandro, vista in TV la scorsa settimana. Essendo stato il primo, Maria De Filippi ha cercato di metterlo a suo agio e gli ha fatto un po’ di domande, anche sul rapporto con la famiglia.

Considerando anche la polemica uscita in riferimento alla nascita di Andrea Nicole con sesso biologico maschile, la conduttrice ha chiesto al corteggiatore cosa ne pensasse la sua famiglia di questa conoscenza. E lui ha riferito di come la madre e la sorella non abbiano problemi in tal senso.

Sono rimasti un attimo “scioccate” poiché non mi era mai successo. È normale e comprensibile che uno rimanga un po’ spiazzato. Io a loro lo avrei detto a prescindere, siamo molto uniti, soprattutto con mia sorella. È lei quella che mi consiglia sempre. Lei mi ha detto di fare le mie scelte, come in passato. Anche lei non se lo aspettava, ma soprattutto perché è qualcosa che non senti tutti i giorni e vicino a me non c’è mai stato un caso simile.

Con suo padre, invece, Alessandro voleva parlarci a voce e nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi ha riferito cosa gli ha detto.

L’ho detto a papà, pensavo peggio, è stato tranquillissimo. Mi ha detto che è una scelta che devo fare io.

Andrea Nicole è uscita anche con un altro ragazzo, Ciprian, e anche con lui è stato subito affrontato il discorso del pensiero famigliare…