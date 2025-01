Andrea chiede scusa alla moglie e scoppia in lacrime a C’è posta per te. Maria De Filippi lo riprende dandogli un consiglio

Andrea è andato a C’è posta per te perché ha voluto chiedere scusa alla moglie per averla tradita ben due volte con la stessa donna. Ecco tutto quello che è successo e perché Maria De Filippi lo ha ripreso.

Le parole di Maria De Filippi

La terza storia di C’è posta per te ha visto come protagonisti Andrea e la moglie Roberta. Il primo l’ha voluto chiamare in trasmissione per chiederle scusa dopo i due tradimenti con la stessa donna, gesti che lo hanno portato a essere sbattuto fuori casa.

La situazione non è semplice, visto che hanno anche dei figli insieme, e per tale ragione Maria De Filippi ha tentato di mettere le cose a posto tra loro. Il marito ha affermato di non aver mai avuto intenzione di rompere con lei ma si è sentito trascurato e lasciato solo negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE: Giovanni rinnega la madre a C’è posta per te: “Non la ritengo una mamma, non mi cerca per amore”

Roberta, dopo aver scoperto la verità sui tradimenti, si è sentita come se si fosse tolta un peso dallo stomaco e lo ha accusato di non essersi mai preso le sue responsabilità. Questo perché Andrea non ha mai tenuto conto dei suoi bisogni ma voleva che lei lo accudisse come già faceva con i figli. “Mi sono annullata per tutti loro“, ha confessato Roberta.

Non ha negato di essere un padre perfetto ma, in un primo momento, ha detto a Maria De Filippi che non crede che la ami ancora. Tuttavia, dopo un’opera di convincimento anche da parte della conduttrice ha aperto la busta ma a una condizione:

“La prima cosa che fai mica chiamo Maria eh? O diventi grande e non scherzo su questo, cominci a prenderti anche le tue responsabilità, ma esistono anche responsabilità a livello di sentimenti”.

Andrea, mentre si stavano abbracciando, è scoppiato a piangere singhiozzando, e Maria De Filippi gli si è avvicinata per ricordargli la promessa. “Sii uomo e non piangere“, ha esclamato prima di salutarli.