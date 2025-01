Giovanni e la compagna Martina sono stati chiamati a C’è posta per te da Maria, la madre del ragazzo, e suo marito per ricucire un rapporto. Ecco qual è stata la decisione del mittente.

Giovanni chiude la busta a C’è posta per te

Maria ha chiamato la De Filippi per andare a C’è posta per te così da rimettersi in contatto con il figlio. La loro storia è complicata perché, dopo aver avuto il suo affidamento in seguito al divorzio con il primo marito, ha dovuto assentarsi molto spesso per lavoro. Ecco perché i genitori dell’ex hanno cominciato una battaglia legale riuscendo a prendere l’affido del bimbo di otto mesi.

LEGGI ANCHE: “Fatti un bagno d’umiltà”, scontro di fuoco tra Valerio Scanu e Rettore a Ora o mai più (VIDEO)

Nel corso degli anni, la mamma è riuscita a ricucire il loro legame ma ci sono stati dei casi in cui il tutto si è spezzato. Quando Giovanni ha 17 anni si allontana perché Maria gli proibisce di andare a Ibiza con gli amici. Mentre, una volta cresciuto, non rivela alla madre di avere una compagna e di stare per diventare nonna.

La vita li ha spessi allontanati e per tale ragione Giovanni afferma di essersi sentito abbandonato. Si è sempre sentito geloso delle altre famiglie e non la ritiene una madre per lui: “La ritengo una persona normale, non la ritengo come una mamma“. Poi ha continuato:

“Ho sofferto tanto come figlio, sono stato molto invidioso di altre famiglie, di figli che venivano coccolati dalle mamme. Non me la sento, non cambio idea, non apro la busta”.

Insomma, alla fine la De Filippi non ce l’ha fatta a convincere Giovanni e nemmeno Martina ad aprire la busta di C’è posta per te. La madre ha così dovuto lasciare lo studio con le lacrime agli occhi e tanta tristezza nel cuore.