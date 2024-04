Andrea Versali: Capri per dirti sì

NEWS

Redazione | 18 Aprile 2024

Nella collezione presentata al Sì Sposa di Milano dalla casa di moda Andrea Versali, una capsule ispirata all’isola dove la licenza stilistica non dimentica la sapienza dei grandi sarti con ago e ditale.

Angelo, qui sotto in foto, è il figlio di Pino Vinci, nuova generazione della sartoria di famiglia: la passione per la moda avanza di padre in figlio.

Alcuni degli abiti di Versali

La sartorialità Versali non teme la fantasia

Lo stilista di Andrea Versali, Nicola Surgo, partendo da basi di incontrastata sapienza sartoriale, ha inserito particolari naturalistici che ricordano l’isola di Capri.