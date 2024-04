NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Amici 23

A distanza di qualche settimana dall’eliminazione da Amici 23, Giovanni torna a parlare del suo rapporto con Nicholas dopo la lite avvenuta in casetta.

Le parole dell’ex allievo di Amici 23

Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 23 a lasciare la scuola è stato Giovanni, che è stato eliminato dal talent show. In queste settimane così il ballerino è tornato alla sua vita di sempre, senza però perdere di vista la sua carriera. Nel mentre l’ex allievo di Raimondo Todaro ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv, durante la quale ha parlato non solo del suo percorso all’interno della scuola, ma anche del suo rapporto con Raimondo Todaro e con Maria De Filippi. A non passare inosservate però sono state le dichiarazioni su Nicholas, col quale durante gli ultimi giorni di permanenza in casetta aveva avuto una lite.

Già qualche ora dopo l’uscita dal programma però i due si erano mostrati insieme sui social, facendo intendere di aver superato le tensioni. Adesso così Giovanni conferma nuovamente di aver fatto pace con Nicholas e in merito afferma: “Abbiamo fatto pace. C’è stata alla base un’incomprensione da parte di entrambi”. Ma non solo.

Giovanni infatti ha rivelato cosa è accaduto dopo aver lasciato Amici 23 e com’è oggi il rapporto con Nicholas: “Non mi ha parlato per alcune settimane nonostante io avessi ammesso le mie colpe e di aver sbagliato. Dopo l’eliminazione, Nicholas mi ha lasciato una lettera in cui c’era scritto che mi avrebbe offerto un caffè nella sua città e poi mi ha scritto un messaggio in cui si scusava anche lui per aver risposto troppo istintivamente. Ora siamo come prima a livello di rapporto, forse è più forte di prima. Ci vedremo molto presto”.

Pare dunque che a oggi Giovanni e Nicholas abbiano chiarito le incomprensioni e che siano ancora molto uniti.