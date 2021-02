1 I dubbi di Andrea Zelletta

Nella Casa alcuni vipponi si trovano in piazzetta Morra a scambiare quattro chiacchiere, prima di andare a dormire. Andrea Zelletta, invece, è in cucina in compagnia di Tommaso Zorzi e i due sono intenti a conversare. Ad un certo punto l’ex tronista di Uomini e Donne insinua dei dubbi circa l’ingresso in casa dell’ultima arrivata: Alda D’Eusanio. Al gieffino non convincono alcune tempistiche.

Ritrovatosi a parlare con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ha dato così sfogo ai suoi pensieri (ad alta voce). Il vippone senza troppi giri di parole ha voluto portare il suo compagno d’avventura a riflettere su un particolare che, a quanto pare, in tanti lì dentro avevan ignorato.

“Fai un calcolo” ha detto Andrea rivolgendosi a Zorzi, “Alda è entrata l’1”, ma Tommaso l’ha immediatamente corretta facendo notare come il suo arrivo in Casa è datato 29 gennaio. Così Zelletta ha proseguito il suo discorso: “11 giorni di quarantena. Siamo a 18… Lo sapevano prima che la finale sarebbe stata il 1 marzo!”. Come vedete dal video sotto, Tommaso Zorzi dopo questa insinuazione di Andrea Zelletta fa una strana espressione. Purtroppo non siamo in grado di dirvi come sia proseguita la chiacchierata, poiché è stata censurata.

CROCCANTINO FA UN CALCOLO ASFALTA LA PRODUZIONE E VIENE CENSURATO



STO VOLANDO ✈️✈️ #tzvip pic.twitter.com/zD8TMbit6B — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 2, 2021

Come potete ben vedere da questo video nel momento in cui Andrea Zelletta ha insinuato i dubbi sopra citati, la regia ha pensato bene di cambiare inquadratura e ritornare in veranda, dove la D’Eusanio era intenta a raccontarsi e raccontare aneddoti e curiosità ai vipponi. E voi che ne pensate di questa riflessione?