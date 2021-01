Chi è Tommaso Zorzi? Età, padre, fidanzato, libro, Riccanza e Instagram

Chi è Tommaso Zorzi: dall’età, al padre, al fidanzato, al suo libro, alla partecipazione a Riccanza, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Tommaso Zorzi

Nome e Cognome: Tommaso Zorzi

Data di nascita: 2 aprile 1995

Luogo di Nascita: Milano

Età: 25 anni

Altezza: 1,90 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: influencer

Fidanzato: Tommaso è attualmente single

Figli: Tommaso non ha figli

Tatuaggi: Zorzi ha diversi tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito, la scritta “milk” sul ginocchio, un pinguino, un elefante, un fiore, una mano di fatima, una croce sul polso sinistro, un piede sul piede e una foglia di bambù (fonte: chiecosa.it)

Profilo Instagram: @tommasozorzi

Biografia, età e padre

Tommaso Zorzi nasce il 2 aprile 1995 a Milano. La sua età è dunque pari a 25 anni, mentre la sua altezza corrisponde a 1,90 m. Della sua vita privata sappiamo che il giovane blogger viene da una famiglia benestante di Milano, ed è considerato come uno dei ragazzi più ricchi d’Italia! Ma di cosa si occupano i suoi genitori? Suo padre Lorenzo è amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione milanesi, mentre sua madre Armanda Frassinetti lavora come dietista.

E ancora della vita privata di Zorzi sappiamo che a 18 anni ha lasciato casa sua per trasferirsi in Scozia, dove ha imparato bene la lingua. Successivamente Tommaso si è spostato a Londra, dove ha vissuto in una casa famiglia. Qui ha iniziato un corso di studi in Economia e Business Management.

La vita inglese però gli è servita a molto di più. In quegli anni infatti, come ha raccontato lo stesso influencer al settimanale Chi, Tommaso ha scoperto sé stesso, capendo di essere omosessuale. A quel punto, a soli 18 anni, ha deciso di fare coming out, inviando un’email a sua madre, che tuttavia ha accettato la cosa senza alcun tipo di problema.

Tommaso Zorzi si definisce un ragazzo testardo e impulsivo, tuttavia ha imparato a non giudicare mai nessuno. Proprio grazie al suo lavoro, il blogger ha tra i suoi amici alcuni volti noti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale, tra i quali Aurora Ramazzotti, alla quale è legato da diversi anni. Allo stesso tempo però spesso Zorzi è stato protagonista di alcuni scontri social con diversi Vip con i quali non sembrerebbe andare molto d’accordo. L’influencer infatti non riesce a tenere a freno la lingua, e spesso commenta alcuni avvenimenti riguardanti il mondo televisivo e del gossip.

Scopriamo adesso tutto qualcosa in più sulla sua vita privata e sentimentale.

Vita privata di Tommaso Zorzi: è fidanzato?

In molti cercano di sapere qualcosa in più sulla vita privata di Tommaso Zorzi, in particolare per quanto riguarda la sua sfera sentimentale e se dunque è fidanzato. Attualmente pare che l’influencer sia single, nonostante in passato abbia avuto relazioni e frequentazioni. Tommaso Zorzi è stato fidanzato con Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize. La storia tra i due è andata avanti per qualche tempo, fino a quando ad inizio 2018 la coppia non si è separata ufficialmente.

Successivamente Zorzi ha avuto una breve frequentazione con Armando Condemi, un designer di Milano. Tutto è partito quando lo scorso Natale il blogger ha condiviso sui social uno scatto con quello che apparentemente sembrava essere il suo nuovo fidanzato. Tuttavia qualche ora dopo Tommaso ha raccontato che si trattava di un semplice esperimento sociale, svelando come il tutto fosse stato organizzato a puntino.

Tommaso Zorzi e Armando Condemi infatti prima degli scatti che li hanno visti protagonisti non si erano mai incontrati! Tuttavia caso ha voluto che i due, dopo aver trascorso del tempo insieme, si sono resi conti di essere in grande sintonia, essendo anche attratti l’uno dell’altro. A quel punto il blogger e il designer hanno iniziato una frequentazione, che tuttavia non ha dato i risultati sperati.

Attualmente dunque Zorzi è nuovamente single, ma l’influencer non si perde d’animo ed è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

La carriera, il libro e Riccanza

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Tommaso Zorzi. Il giovane blogger ha debuttato nel mondo dello spettacolo qualche anno fa, quando ha preso parte al noto programma di MTV Riccanza. Da allora l’influencer ha partecipato più volte parte alla trasmissione, diventandone un protagonista ricorrente. Come se non bastasse Tommaso è stato anche inviato del Festival di Sanremo, per poi diventare nuovamente protagonista del piccolo schermo.

Nel 2018 infatti Zorzi prosegue la sua carriera dapprima diventando concorrente di Dance Dance Dance, e poi di Pechino Express. Grazie all’adventure game Rai, dove ha gareggiato con Paola Caruso, Tommaso ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più dal grande pubblico, conquistando il cuore di gran parte dei telespettatori.

Come se non bastasse il 13 maggio 2020 Tommaso Zorzi ha anche pubblicato il suo primo libro, Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri. Il romanzo è ispirato alla sua vita privata e sentimentale, e racconta le vicende del giovane Filippo Villa e dei fidanzati (o dei casi umani, come lo stesso Tommaso specifica) che ha incontrato nel corso degli anni, soffermandosi in particolare sull’ultimo. Il libro di Zorzi ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, e non è escluso che in futuro il blogger decida di pubblicare una seconda fatica letteraria.

A settembre 2020 arriva per l’influencer un’ennesima importante novità per la sua carriera. Tommaso viene infatti scelto come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Scopriamo di più sulla sua partecipazione al reality più spiato d’Italia.

Dove seguire Tommaso Zorzi su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Tommaso Zorzi possono seguire il noto blogger tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

L’influencer è molto attivo sul social, dove ha già raggiunto oltre 837 mila followers. L’ex volto di Riccanza condivide spesso con i fan attimi della sua vita privata, della sua carriera e non solo.

Zorzi infatti ama tenere vivo il contatto con il suo pubblico, e spesso racconta tutto quello che gli accade durante la giornata.

Non mancheranno senza dubbio anche i momenti più salienti della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Come si relazionerà Tommaso agli altri concorrenti? Non resta che attendere per scoprirlo.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5

Il 14 settembre è partito ufficialmente su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione del reality più spiato d’Italia vede ancora una volta la conduzione di Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e da Antonella Elia, nelle vesti di opinionisti. Ben 21 i concorrenti che popolano il loft di Cinecittà, e tra essi c’è anche Tommaso Zorzi. Già da tempo si parlava dell’arrivo dell’influencer all’interno del programma, tuttavia la conferma è arrivata solo qualche giorno fa, durante un’intervista su Chi. Ecco cosa afferma lui in merito alla sua partecipazione alla trasmissione:

“Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me. Io sono diverso dagli altri, ve ne accorgerete. Vivo tra il sacro e il profano di continuo. Cammino sulla linea dello show cadendo o vincendo. E sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”.

Perché Tommaso Zorzi partecipa al Grande Fratello VIP 5

Ma perché dunque Tommaso Zorzi ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 5 e cosa dovremmo aspettarci da lui? Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Il GF Vip è una grande palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per crescere. Io ho solo una paura: devo contare fino a dieci. Se mi partono i cinque minuti è una tragedia. Sono Ariete e, se mi toccano determinati tasti, so già che per me sarà la fine. Preparatevi al Tommy Show, almeno spero; altrimenti preparatevi al vostro incubo peggiore. La nomination? La vivo con odio. Se mi nomini, organizzo una festa apposta per non invitarti, sia chiaro. E lo farò anche nella casa”.

E ancora, parlando dei suoi genitori e svelando come hanno reagito alla notizia del suo arrivo al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi aggiunge:

“Mio padre vive fuori dal mondo, mi ha chiesto cosa fosse il GF Vip, io la amo anche per questo. Mi mancherà da morire. Sono felice di avere una madre che non sogna di andare ospite da Federica Panicucci o Barbara d’Urso. Insomma, non è la mamma di Luigi Favoloso, per intenderci e per fortuna”.

La sua permanenza però ha avuto fin dall’inizio qualche piccolo intoppo a causa della febbre e nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, Zorzi ha lasciato di nuovo la casa. Risultato più volte negativo al tampone per il Covid-19, pare che Tommaso abbia una semplice sinusite, causata dagli sbalzi di temperatura.

Scopriamo adesso dove chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 oltre a Tommaso Zorzi.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre a Tommaso Zorzi a partecipare al Grande Fratello Vip 5 ci sono altri 20 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Il percorso di Tommaso al GF Vip

Settimana 1

L’arrivo di Tommaso Zorzi al GF Vip è stato particolarmente burrascoso. Il ragazzo, infatti, entrato nella Casa ha avuto la febbre, che l’hanno costretto a sottoporsi ai vari controlli (causa l’emergenza Covid-19). Fortunatamente ora Tommaso si sta riprendendo pian piano, anche se non è del tutto al top della forma.

Conversando con i compagni Enock e Andrea ha detto la sua sulla rottura tra i Damellis e teme che il suo ex fidanzato possa parlare male di lui. Sempre in tema di gossip, Tommaso ha parlato anche di Gabriel Garko e Gabriele Rossi.

Settimana 2

Nel corso della seconda settimana, così come per la prima, non mancano le liti con Francesca Pepe, con la quale Tommaso non si riesce proprio a relazionare. Intanto l’influencer è nel mirino del web per una frase pronunciata, a detta gli utenti della rete, nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Ma Zorzi non ha tirato a sé solo l’antipatia di Francesca, ma anche di Fulvio Abbate, che ha riservato lui una critica durissima. Intanto sembra esserci una tregua proprio con la Pepe. Durante la festa organizzata dal GF Vip (tra sabato 26 e domenica 27 settembre) Francesca tenta di baciare Tommaso!

Ma per Tommaso le critiche del web continuano, infatti Twitter insorge contro l’influencer quando quest’ultimo, dopo il coming out di Gabriel Garko, fa una battuta nei confronti dell’attore.

Settimana 3

Una settimana altalenante per Tommaso Zorzi che, nel cucurio insieme a Myriam e Massimiliano, si è lasciato andare ad alcune esternazioni. L’influencer si è sbilanciato su Andrea Zelletta e ha sparlato di lui e non solo. Dopo la strigliata di Pupo e Signorini in puntata, Zorzi ha detto di voler abbandonare, attaccando l’opinionista. A seguire Tommaso ha anche svelato i motivi della lite con Aurora Ramazzotti. La settimana è poi proseguita con l’influencer che ha detto il suo parere, non troppo carino, su Loredana Favoloso.



Dopo l’outing di Adua a Massimiliano, con l’attrice che ha inizialmente negato, Tommaso ha confessato di essere a conoscenza di tutto, poiché proprio la Del Vesco gliel’avrebbe riferito. Così Tommaso ha raccontato tutto a Morra. Da registrare anche la crisi di pianto di Zorzi nel fine settimana ma la cosa che più ha fatto tremare il pubblico è l’apertura della porta rossa: Tommaso abbandonerà la casa?

Settimana 4

Durante la puntata di lunedì 5 ottobre, Tommaso ha sbugiardato, in un duro scontro, Adua, sempre legato alla questione dell’outing di Morra. Il faccia a faccia tra Zorzi e la Del Vesco è proseguito anche dopo la messa in onda. Sempre dallo speciale del lunedì registriamo anche la sfuriata di Matilde contro l’influencer. La showgirl solo dopo ha spiegato il perché di questa sua reazione contro Tommaso.

In vena di fare scherzi (a quanto pare riuscitissimo), Zorzi ha finto una lite con Oppini. Intanto in una conversazione Tommaso, dopo aver dato contro a Lorella Cuccarini e Platinette, ha avuto qualcosa da dire anche su Pierluigi Diaco.

Settimana 4 (parte 2)

A ridosso della nuova puntata Signorini, invece, ha rilasciato delle dichiarazioni circa la lite tra l’influencer e Adua. Ad attaccare Zorzi, invece, anche Denis Dosio. I fan di Adua hanno voluto lanciare una nuova iniziativa per smentire le accuse di Tommaso. Ma non è finita qui. Perché Tommaso ha svelato ulteriori dettagli circa la chiacchierata con Adua.

Una settimana molto intesa quella di Zorzi che, lanciando una provocazione ha fatto scoppiare anche una lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando.

Durante uno stacco pubblicitario nella puntata del 9 ottobre, Tommaso ha discusso con Andrea Zelletta, per difendere Francesca Pepe. Dopo la messa in onda, i due sono tornati a litigare. Durante una conversazione con Stefania, invece, Tommaso ha confidato di essere stato vittima di violenza.

Settimana 5

Tommaso Zorzi durante la puntata di lunedì ha insinuato che, secondo lui, alcuni concorrenti hanno attuato delle strategie e un video confermerebbe la sua teoria. Intanto Tommaso ha indagato su una frase pronunciata da Matilde, con la quale ha avuto poi una discussione accesa. E non solo, perché Zorzi si è sentito messo da parte da Stefania e Oppini e ha avuto modo di chiarire con loro queste incomprensioni.

Nel corso della settimana l’influencer è andato un po’ in crisi, dichiarando di voler abbandonare, ma l’allarme è immediatamente rientrato. Superato il momento, Zorzi decide di fare uno scherzo a Oppini che però reagisce male. Lo scherzo non è andato a genio nemmeno a Zelletta che ha intimato Zorzi di andarsene a casa. La lite è poi continuata e l’influencer ha offeso Zelletta che è andato su tutte le furie. Andrea difeso dalla sua fidanzata, che sui social ha attaccato Zorzi (supportato a sua volta dalla sorella).

Settimana 5 (parte 2)

Zorzi e Oppini hanno poi chiarito e i due durante una festa organizzata dal GF si sono scambiati un bacio amichevole sulle labbra. La fidanzata di Francesco si dice molto felice dell’amicizia tra i due. Intanto Tommaso e le compagne della stanza blu hanno fatto un patto contro gli altri coinquilini.

Da registrare anche le sorprese dei fan di Tommaso che in settimana hanno inviato vari aerei per lui (commentati da Matilde e Elisabetta), che l’hanno informato anche del milione di folllower raggiunti. Zorzi ha criticato Il Volo davanti alla presenza di Elisabetta Gregoraci. Sempre in argomento canto, nonostante l’imbarazzo iniziale, durante la serata karaoke Tommaso ha canticchiato una canzone di Eros, papà della sua migliore amica Aurora, con la quale ha litigato.

Settimana 6

L’influencer teme che in casa possa entrare il suo ex Iconize, ma al momento può stare tranquillo. Intanto Tommaso continua a sostenere che in casa ci siano due gruppi distinti e come tutti abbiano deciso di accanirsi contro le sue amiche Maria Teresa e Guenda. Al termine della puntata, Zorzi ha preso da parte Pierpaolo e l’ha messo in guardia da Elisabetta, alla luce di quanto emerso in puntata. La conduttrice non sembra aver molto gradito il comportamento di Tommaso e ne ha discusso con lui in giardino, dove poi ha litigato anche con Stefania.

Zorzi ha vissuto dei bassi durante la settimana, dovuti alla mancanza di sua nonna, scomparsa durante il lockdown. I suoi compagni hanno mostrato lui grande vicinanza. Intanto, in chiacchierata con Maria Teresa e Stefania, Tommaso ha confidato di provare interesse per Oppini e ha fatto una richiesta esplicita al programma.

Durante una nottata l’influencer da giudice ha partecipato ad una simpatica gara in cui ha giudicato i lati b dei suoi compagni. Ma il GF li ha rimproverati. Intanto si vocifera come l’influencer abbia lanciato una linea di sex toys. Alessandro Cecchi Paone in un’intervista ha confessato di aver provato, in passato, un particolare interesse per Tommaso.

Settimana 6 (seconda parte)

Nel corso di una chiacchierata Tommaso ha rivelato a Maria Teresa come conosce i ragazzi su Internet. Parlando con i suoi compagni, l’influencer ha rivelato l’episodio che l’ha visto protagonista a Pechino Express, quando la sua compagna d’avventura Paola Caruso ha scoperto di essere incinta. Intanto Tommaso ha attaccato Tinì Cansino lanciando lei forte accuse.

Alcuni fan del programma sostengono che Tommaso debba aprire gli occhi, poiché vedono Oppini poco sincero nei suoi confronti. Ma anche Zorzi ha iniziato a dubitare di lui, tanto che i due sono stati protagonisti, prima della puntata di venerdì 23, di uno scontro acceso. Tra le altre notizie, Serena Enardu ha querelato Tommaso.

Anche durante la puntata Tommaso e Oppini hanno avuto un duro faccia a faccia. Zorzi sembra esserci rimasto male dopo alcune affermazioni del suo amico. Per tale ragione Tommaso ha deciso di nominarlo. Ad intervenire allo scontro ci ha pensato Antonella Elia, la quale ha riservato dure parole contro Francesco, facendo infuriare la Parietti. Dopo la messa in onda, Tommaso e Francesco si sono affrontati nuovamente e hanno chiarito le loro divergenze. Intanto sono emerse altre news per quel che riguarda la lite tra Zorzi e Aurora Ramazzotti.

Settimana 7

Che è successo durante questa settimana? Tommaso è stato cacciato dal confessionale dagli autori e si è molto lamentato per questo. Matilde ha provocato l’influencer e la Orlando, che si è infuriata. Ma le notizie non sono finite qui. Oppini, intanto, allude ad un interesse di Tommaso nei suoi confronti. Sui social Alba Parietti ha attaccato Tommaso e difeso suo figlio Francesco.

Scherzando, Tommaso ha confessato a Francesco di essere innamorato di lui. Intanto la Contessa continua a non riservare grandi simpatie nei confronti di Zorzi e l’ha più volte attaccato, riservando parole durissime. Il web vorrebbe infatti che il GF prenda dei seri provvedimenti. E a proposito della De Blanck, Tommaso l’ha beccata a sparlare di lui e l’ha rimproverata. Lui e gli altri componenti della stanza blu hanno ricevuto un aereo che ha infastidito alcuni vipponi.

Settimana 7 (parte 2)

Intanto dal passato è emerso un gossip di una lite tra Tommaso e Giulia Salemi. Durante una chiacchierata poi Tommaso è tornato a parlare di Aurora e Michelle.

Dopo la puntata di venerdì 30 ottobre Tommaso ha ripensato alle dure parole di Alba Parietti nei suoi confronti, sebbene poco dopo siano arrivate le scuse della showgirl. L’influencer ha confidato a Francesco di esserci rimasto male per il modo in cui sua madre l’ha attaccato. Intanto sempre Tommaso ha manifestato dei dubbi riguardo al televoto che ha visto l’eliminazione di Guenda.

Nonostante la crisi nel corso della festa di Halloween, per Tommaso è stata una serata davvero divertente. Zorzi, infatti, si è lasciato andare e, piuttosto disinibito, si è mostrato nudo davanti alle telecamere.

Settimana 8

Tommaso è rimasto stranito da alcune dichiarazioni di Maria Teresa, ma i due hanno chiarito subito dopo. Nel corso della settimana l’influencer ha ricevuto l’ennesimo aereo a lui dedicato e ha commentato ironicamente quello giunto per Matilde (ormai eliminata).

Zorzi ha trascorso anche dei giorni difficili a causa della mancanza di sua mamma. La sorella Gaia, però, ha chiarito alcune cose. Patrizia ha attaccato la madre di Tommaso (a insaputa di quest’ultimo), facendo arrabbiare i fan. Tommaso ha anche criticato, in chiacchierata con Maria Teresa, la stanza della Contessa, a loro dire molto sporca. Ma il blogger ha avuto da ridire anche sui modi burberi della Contessa.

Settimana 8 (parte 2)

Tra le tante notizie su Tommaso, c’è l’aneddoto simpatico di quando era bambino, ma è stato protagonista anche di una gaffe hot!

Durante la settimana Tommaso ha anche organizzato uno scherzo hot ai danni di Brosio e inscenato una finta lite con Dayane. Intanto, dopo l’ingresso di Giulia in casa, è ritornata a galla la canzone trap su cui si sono cimentati Zorzi e la Salemi. Una battuta di Stefano Bettarini su Zorzi fa scatenare gli utenti del web, che chiedono la squalifica dell’ex calciatore.

Segnaliamo ancora come i dubbi sollevati da Dayane sull’interesse di Oppini nei confronti di Zorzi, ha poi provocato un confronti tra i due gieffini. Il tutto è stato commentato anche da Gaia, sorella dell’influencer. Tommaso ha parlato con Maria Teresa della stanza della Contessa (ancora una volta) e ha provato a tirare su il morale a Stefania.

Insieme ad alcuni vipponi Tommaso ha messo in guardia Adua da Dayane. Le due dopo un confronto si sono chiarite. Intanto Tommaso ha svelato un segreto hot di Francesco Oppini.

Settimana 9

Intanto a parlare del rapporto tra Zorzi e la Salemi è stata Chiara Biasi, che a rivelato un retroscena. Dopo la puntata Tommaso ha avuto una dura lite con Massimiliano e l’ha accusato di poca lealtà. Questo perché a suo dire Zorzi è stato poco coerente nei confronti di Dayane e Adua.

Tommaso è stato accusato da alcuni utenti del web di aver pronunciato una bestemmia, in realtà ha pronunciato la seguente frase: “I have a camel toe”. Intanto da fuori lo staff di Zorzi ha creato dei meme dove ha tirato in ballo protagonisti di serie iconiche come Gossip Girl e The OC.

Zorzi ha fatto da tramite per il chiarimento tra Dayane e Oppini, ma è rimasto deluso da quest’ultimo. Successivamente Tommaso si è confrontato con Francesco, ma si è lamentato di lui con Stefania (e viceversa). La Orlando ha poi cercato di mediare sul loro rapporto.

A seguire Tommaso ha scritto una lettera a Oppini. Ma non è tutto. Francesco ha risposto con un’altra lettera e i due si sono confrontati. Infine Zorzi ha poi chiarito il rapporto con il suo amico.

In giardino, Tommaso Zorzi e Giulia hanno ricordato un aneddoto su un loro viaggio a Londra: Zorzi ha dimenticato la Salemi in aeroporto! Tra l’altro sempre l’influencer è stato protagonista di un bacio focoso con la sua amica Giulia durante il gioco della bottiglia.

Settimana 9 (parte 2)

Per ricordare la cotta di Zorzi per Harry Styles i suoi fan hanno deciso di dedicargli un aereo. Ma non solo, perché un aereo è arrivato anche da un mittente misterioso.

Durante la puntata di venerdì 13 novembre Tommaso ha scoperto che Selvaggia ha fatto Temptation con l’ex Francesco Chiofalo e ha testato il seno della Roma. È spuntato anche un vecchio video dove Tommaso ironizza per alcune Instagram Stories di Selvaggia.

Zorzi ha avuto uno scontro con Dayane nel corso della festa del sabato. Mentre i vipponi sono radunati per il pranzo domenicale, Tommaso ha pesantemente discusso con Patrizia. I due hanno poi ‘chiarito’. Tommaso ha raccontato, con il supporto di Pierpaolo, che nella stanza di Patrizia c’è un topo! Intanto svelata l’identità dell’ammiratore segreto di Zorzi.

Settimana 10

Durante la puntata del 16 novembre, Tommaso ha avuto un faccia a faccia con il padre di Massimiliano Morra, che l’ha pesantemente attaccato. Nel frattempo Zorzi ha spinto Stefania a rivelare alla Contessa di averla nominata. Una battuta di Maria Teresa ha messo in imbarazzo Tommaso e Giacomo, che hanno cercato di scherzare sulla gaffe.

Sembra, intanto, che Tommaso Zorzi conosce molto bene il vippone gay che entrerà al GF nelle prossime settimane. Questo stando a quanto detto da Signorini. Proprio il conduttore ha parlato anche del rapporto tra l’influencer e Giulia Salemi, messo già in dubbio da Chiara Biasi.

Stefania Orlando ha visto Tommaso vivere uno dei suoi momenti di down. Per tale ragione alla conduttrice è balenata un’idea alquanto geniale. Ha così proposto a Zorzi di essere regista per una sera e coinvolgere gli altri vipponi in alcune scene de I Promessi Sposi.

Tommaso ha raccontato un segreto su Selvaggia, ma non solo perché l’influencer ha anche rivelato il nome dei cantanti con cui si fidanzerebbe. In particolar modo ha fatto il nome di Enrico Nigiotti, che ha commentato sui social divertito!

Settimana 11

Intanto Tommaso si è molto divertito dell’imitazione di Pierpaolo nei suoi confronti. Zorzi nel frattempo ha fatto la sua ipotesi in merito alla durata del programma, ma ha fatto male i conti! Durante la puntata del 23 novembre scoprirà infatti che la trasmissione si concluderà a febbraio.

La notizia del prolungamento del programma ha portato Francesco a chiedere di abbandonare. Zorzi dopo la puntata ha avuto un acceso scontro con Oppini per questo motivo, che ha coinvolto anche Stefania e Maria Teresa. Riusciranno a chiarire? Intanto a tirar su l’umore all’influencer è l’aereo dei fan!

Tommaso ha fatto pace con Francesco, Stefania e Maria Teresa, ma è sopraffatto dallo sconforto al pensiero che il suo amico possa lasciare il programma. Zorzi ha deciso di tagliarsi i capelli, con l’aiuto di Zelletta e attende l’ingresso di nuovi vipponi. Pare tra l’altro che uno di questi sia un sportivo gay.

Tra l’altro in una chiacchierata Tommaso ha svelato il reale motivo della lite con Aurora Ramazzotti.

Settimana 11 (parte 2)

In cucina con gli altri vipponi, Tommaso ha fatto una rivelazione piccante. Intanto l’influencer e Stefania hanno avuto da ridire su alcuni comportamenti di Maria Teresa.

Tommaso sembra esserci rimasto male e ha confessato il suo malessere alla Orlando e a Oppini. La Ruta ha deciso di affrontare prima Tommaso, poi Stefania. Alla fine hanno chiarito, anche se sembra esserci ancora qualche piccolo attrito.

Tommaso intanto ha avuto modo di chiarire le incomprensioni anche con Rosalinda, sebbene non sia a pieno convinto da quest’ultima. Intanto è emersa una curiosità sul perché Tommaso spesso mangia in disparte e non a tavola con gli altri.

Settimana 12

Tommaso ha ricevuto qualche consiglio dalla new entry Cristiano Malgioglio per quel che riguarda il rapporto con Francesco. Sempre il cantante gli ha rivelato l’ingresso di un nuovo concorrente gay.

Dopo lo scontro tra Elisabetta e Giulia, Tommaso ha criticato (insieme a Stefania e Oppini) il comportamento della Salemi. Proprio l’influencer si è sentita delusa da loro e si aspettava una parola di supporto dai sopracitati.

Una fan fuori dalla casa ha spoilerato il nome della nomination fatta da Tommaso, che ha avuto una reazione tutta da ridere. La scelta di Francesco di abbandonare, ha provocato momenti di tensione. Tommaso non sembra averla presa benissimo. Nel mentre il blogger ha rivelato un aneddoto sulla sua vita privata.

Per scherzare un po’ Tommaso ha fatto delle domande scomode a Selvaggia su Pierpaolo. Durante la settimana Zorzi ha ricevuto la telefonata del suo manager che l’ha spronato a continuare la sua avventura e gli ha fatto una strana rivelazione. Piccola curiosità per gli acquisti: ecco quanto costano le camicie di Zorzi!

Settimana 12 A

Dopo l’abbandono di Francesco Oppini (che ha dedicato un post sui social al suo amico), Tommaso è andato in crisi, ma c’è una ragione. Malgioglio ha voluto parlare da parte con Zorzi che ha così manifestato i suoi sentimenti. Sempre Cristiano, per, ha fatto arrabbiare i fan di Zorzi per un suo gesto nei confronti del blogger. Tra l’altro Tommaso non ha ben digerito l’immunità di Dayane, ma lo sappiamo: il pubblico è sovrano!

Di questo ne ha parlato anche con Stefania Orlando. Nel mentre è arrivata la reazione sia di Francesco che della fidanzata di quest’ultimo. Per cercare di scacciare via questo pensiero, Tommaso ha fatto l’ennesima richiesta agli autori. Oppini appreso l’accaduto ha deciso di incontrare l’influencer, che riceverà anche una sorpresa dalla sua mamma.

E per non farci mancare nulla, Zorzi ha anche scoperto l’interesse di Giacomo nei suoi confronti.

Nel corso della settimana Tommaso ha anche preparato una torta per Aurora Ramazzotti e spera un giorno di poter chiarire con lei. Alex Di Giorgio che sarebbe dovuto entrare come concorrente ha detto cosa pensa dell’influencer, mentre Simona Ventura ha commentato divertita il modo in cui Zorzi ha citato una sua iconica frase.

Tommaso ha avuto un incontro chiarificatore con Giulia.

Settimana 13

Alba Parietti si è detta orgogliosa dell’incontro tra Francesco e Tommaso. Faccia a faccia che ha tranquillizzato l’influencer. Durante la settimana Tommaso ha confessato di aver fatto un regalo a Oppini e averlo nascosto nella valigia di quest’ultimo. Il dono di Tommaso, Francesco potrebbe indossarlo nel corso della puntata di questa sera.

Intanto durante una chiacchierata Tommaso Zorzi ha riempito di complimenti Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

L’ingresso di Sonia Lorenzini ha mandato su tutte le furie Tommaso, che ha perfino minacciato di uscire. Ma quali sono i motivi dello scontro? QUI è spiegato tutto. In giardino con Giacomo, Zorzi ha confessato di aver scambiato la sagoma di Samantha per Sara Affi Fella. In settimana è tornata la rubrica legata agli aneddoti sulla Contessa.

Pare che Oppini per suggellare l’amicizia con Tommaso vorrebbe fare un tatuaggio con lui. Intanto Platinette si è scagliata contro Tommaso, provocando la reazione di Francesco. Lo spoiler di Filippo ha mandato in crisi Tommaso. La battuta di Maria Teresa a Sonia non è stata gradita ai fan di Tommaso.

Settimana 14

Tommaso per la questione pulizie ha difeso Samantha, provocando così una discussione con Stefania. Per tale ragione (ma i motivi non sono solo questi), Tommaso ha fatto la sua nomination contro la Orlando, provocando malessere in lei. I due si sono poi chiariti.

Il marito di Stefania, così come i familiari di Tommaso, hanno commentato la nomination, ma mentre Simone è stato comprensivo con l’influencer, la mamma e la sorella di Zorzi non sono sembrati dello stesso avviso. Sua mamma nel momento in cui i due hanno fatto pace è parsa piuttosto sollevata e si è perfino emozionata.

A Mattino 5 è spuntato un ex di Tommaso. Oltre a Sonia, pare che un altro vippone possa entrare e sconvolgere gli equilibri della Casa. Si vocifera che Mario Serpa possa essere un nuovo concorrente, il quale ha un dente avvelenato con Zorzi. È emerso anche il nome di Mohamed, un flirt di Zorzi, grazie ad un racconto dell’influencer.

Tommaso ha attirato le critiche del web per la reazione avuta dopo le parole di Nardi. Nel corso della settimana, il gieffino ha minacciato di abbandonare dopo aver letto le parole della sorella e del suo agente. L’ingresso di Mario nella Casa ha portato Tommaso e l’attore a rivelare i motivi dell’astio e della loro lite.

Nella serata aperitivo Tommaso e Giulia hanno fatto una confessione hot sul loro passato. Sempre in settimana Tommaso ha parlato di Pamela Prati, facendo arrabbiare quest’ultima.

Settimana 15

A colazione Tommaso ha imitato l’ex concorrente Massimiliano. Morra, infastidito, ha replicato poi sui social. Intanto è emerso un vecchio video in cui Zorzi parla di Alberto Urso che, nemmeno a dirlo, sarà ospite della puntata del 21 dicembre.

Gaia ha fatto uno spoiler a suo fratello nel corso della sorpresa in puntata, anche se poi ha cercato di mascherare. Sempre la sorella di Tommaso ha anche mostrato i regali ricevuti da lui. Dayane ha battuto Zorzi al televoto e se l’è presa con lei per la nomination ricevuta (fatta anche da lui). Davanti a Sonia, Tommaso ha parlato dei Damellis, rischiando di provocare una lite con la coinquilina. Intanto Tommaso non ha gradito il comportamento di alcuni vipponi nei suoi confronti.

Il GF Vip ha proposto la prova del bacio ai vipponi. Tommaso tra i protagonisti. Oltre al bacio con Sonia, a scatenare più clamore quello con Dayane, con Pierpaolo e con Zenga (commentato anche dalla Marcuzzi). Proprio il bacio con Andrea ha scatenato alcune polemiche.

Infine Zelletta ha ammesso di essere intellettualmente innamorato di Tommaso. Proprio Tommaso ha letto le carte ad Andrea e potrebbe aver svelato qualcosa sulla storia tra lui e Natalia.

Settimana 16

Tommaso ha criticato l’atteggiamento di Pierpaolo e Giulia e il loro rapporto.

Nel corso della puntata Tommaso ha avuto il piacere di incontrare (tramite video) Maria De Filippi. Nel mentre Fulvio Abbate ha commentato.

Zorzi, così come Dayane, ha nutrito dei dubbi sulla storia tra Natalia e Andrea e ha fatto una rivelazione. In settimana Tommaso ha litigato con Stefania durante le prove dei balli di Capodanno. Tra i tanti rapporti nella Casa Tommaso ha commentato il bacio tra Pierpaolo e Giulia. Sempre Zorzi ha raccontato un retroscena tra la Salemi e Monte. Tommaso ha rivelato l’ennesimo aneddoto della sua vita.

Tra le curiosità su Tommaso sono emersi dei dettagli sull’outfit (giacche comprese) della puntata.

