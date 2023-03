Andrea Zelletta e Natalia Paragoni scoprono in TV il sesso del loro bambino

NEWS

Debora Parigi | 4 Marzo 2023

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettanonuna femmina

Alla fine di gennaio Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno fatto un annuncio social davvero sorprendente e inaspettato, ma molto bello. La coppia, che si è conosciuta a Uomini e donne facendo sognare tutti, ha infatti rivelato di aspettare un bambino. Successivamente lei aveva anche caricato un video in cui aveva mostrato come aveva annunciato la gravidanza al fidanzato e come lui aveva reagito.

Oggi, sabato 4 marzo, Andrea e Natalia sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, proprio per parlare della loro relazione e della gravidanza. Nessun matrimonio all’orizzonte per il momento. Lei non ci pensa per adesso, lui dice che vorrebbe comunque sposarsi un giorno. In ogni caso si sentono già una famiglia in questo modo.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno raccontato come avessero il desiderio di essere dei genitori giovani, poiché loro stessi sono cresciuti con dei genitori giovani. Hanno ripercorso i momenti in cui hanno scoperto della gravidanza. E poi hanno parlato del sesso del bambino. La coppia ha detto di non sapere se fossero in attesa di un maschio o di una femmina. E proprio a Verissimo hanno fatto la scoperta.

Anche la conduttrice ha detto di non aver voluto sapere per scoprirlo insieme a loro. Così si sono alzati tutti e tre in piedi e si sono messi di fronte al grande led dello studio. Su di esso è apparso un cuore che per alcuni secondi ha cambiato colore da rosa ad azzurro per terminare sul rosa. Andrea e Natalia aspettano quindi una femminuccia.

E il nome? Ancora nessuna ufficialità. Ci hanno pensato, sia che fosse stato un maschio che una femmina. E proprio riguardo alla femmina hanno detto che sono indecisi tra Ginevra, Diana e Alissia.

Potete rivedere tutta l’intervista QUI sul sito di Mediaset Play.