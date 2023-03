MasterChef, Bruno Barbieri mantiene la promessa e taglia i capelli a Edoardo in Piazza Duomo

NEWS

Debora Parigi | 4 Marzo 2023

Bruno Barbieri taglia i capelli e all’ultimo vincitore di MasterChef Edoardo

Ogni promessa è debito e Bruno Barbieri l’ha mantenuta con Edoardo, il vincitore della dodicesima edizione di MasterChef. Tutto era avvenuto durante il cooking show quando in una puntata il famoso cuoco aveva detto al concorrente: “Se vinci MasterChef ti taglio i capelli”. E lui, che ha sempre avuto questo look molto particolare, aveva risposto: “Va bene, non vedo l’ora!”.

E giovedì 2 marzo, giorno in cui andava in onda la finale della gara culinaria, Edoardo ha davvero vinto, riuscendo a sorpassare i due favoriti dell’edizione. Al momento della vittoria Barbieri ha tagliato una ciocca dei capelli, ma una promessa è una promessa. E così maestro e allievo si sono dati (e hanno dato) appuntamento per oggi in Piazza Duomo a Milano per il tanto atteso taglio della chioma.

Lo chef stellato Bruno Barbieri ha tagliato i capelli di Edoardo Franco nella piazza principale di Milano davanti a una folla di curiosi, e in diretta streaming sui social di MasterChef Italia. I due sono arrivati da due strade separate, scortati dai fan. Una volta a destinazione, Edoardo si è seduto su uno sgabellino e lo chef si è divertito a spuntargli i capelli. Nessun taglio eccessivo, a zero come invece era stato detto all’inizio. Barbieri infatti si è limitato (con una certa maestria) ad accorciare i capelli dell’ex concorrente. Edoardo, con tanta simpatia ha fatto partire dei cori a favore del giudice/parrucchiere, chiamandolo “Bruno Barbiere”.

Ma non è finita qui, perché c’era un’altra promessa da mantenere. Infatti alla fine del taglio dei capelli, Edoardo ha donato a Barbieri la sua salopette leopardata, anch’essa oggetto di una scommessa tra i due. Lo chef, nel corso del talent, aveva più volte parlato dei suoi outfit. E in particolare aveva chiesto in regalo il capo d’abbigliamento in caso di vittoria di quest’ultimo. Così è stato.