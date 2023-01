NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Gennaio 2023

Il dolce annuncio di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Sono trascorsi alcuni anni da quando Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. A poco a poco l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non hanno capito di volersi vivere lontani dalle telecamere. A quel punto la coppia ha lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, dando il via ufficialmente a una bellissima storia d’amore. In breve tempo Andrea e Natalia hanno conquistato il web, venendo supportati e sostenuti da migliaia di fan. Poche ore fa così a sorpresa è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole tutti i follower.

Natalia Paragoni ha infatti annunciato sui social di essere incinta e che presto lei e Andrea Zelletta diventeranno genitori del loro primo figlio. Già da qualche giorno si mormorava della presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice, che adesso ha deciso di svelare la lieta notizia al mondo intero. Queste le dolci parole di Natalia e Andrea, che hanno emozionato il web:

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello.

Presto in 5. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.

Attualmente non si conosce ancora il sesso del figlio di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ma senza dubbio nelle prossime settimane i due ex protagonisti di Uomini e Donne aggiorneranno i fan con tutte le news sulla gravidanza. Nel mentre i follower, e non solo, hanno accolto con gioia la lieta notizia, e in queste ore si stanno congratulando con la coppia. Non resta dunque che fare tantissimi auguri ad Andrea e a Natalia per l’arrivo del loro primo figlio, certi che saranno due meravigliosi genitori.