2 Grande Fratello Vip: Andrea Zenga si sfoga con Mario Ermito

Piccolo momento di crisi per Andrea Zenga nelle scorse ore. Il ragazzo, da poco entrato nella casa del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di sentirsi un pesce fuor d’acqua. Tutti i presenti infatti, chi più o chi meno, hanno alle spalle un’esperienza nel mondo dello spettacolo o comunque una vita impegnata in tale senso. Andrea Zenga, invece, non si sente così. Proprio per questo, nella giornata di ieri, il ragazzo si è lasciato andare a uno sfogo con Mario Ermito:

“Cosa c’ho da svelare. Io ho fatto una vita normalissima, ho fatto un lavoro normalissimo. Anche quando loro magari parlano di agenzie o che sono stati a Dubaio. Io non ci sono stato, cioè ho fatto una vita normalissima. Anche nei discorsi che gli altri fanno, boh, io mi sento proprio normale rispetto a loro. C’è chi ha fatto una vita di alti e bassi e ha più esperienza, io ho sempre lavorato e ho sono stato sempre nel paese. Cioè, dico boh”

Sul web il video è diventato virale e gli utenti hanno mostrato vicinanza alla sua storia. In molti hanno anzi ribadito che è proprio questo suo essere “normale” a colpire così tanto. Sui social Andrea Zenga è infatti molto amato, visto che è riuscito a entrare in punta di piedi nel reality. Tuttavia non si risparmia mai quando c’è da scherzare e alla gente questo piace. Nonostante il suo sia un carattere un po’ timido, a pochi giorni dalla sua presentazione ha già conquistato una buona parte del pubblico del Grande Fratello Vip.