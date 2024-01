Chi è Andy Luotto? Età, altezza, origini, moglie e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

Chi è

Conosciuto come chef, attore e comico Andy Luotto è un volto molto apprezzato e stimato in TV e sul web. Ma chi è e cosa sappiamo di lui? Scopriamo tutte le curiosità sul suo conto come età, altezza, vita privata, moglie e Instagram dove seguirlo.

Chi è Andy Luotto

Nome e Cognome: André Paul “Andy” Luotto

Data di nascita: 30 giugno 1950

Luogo di nascita: Brooklyn (New York)

Età: 73 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: chef, attore e comico

Moglie: Andy ha una moglie di nome Antonella

Figli: Andy ha tre figli Steven, Silvia ed Eugene

Tatuaggi: Andy non dovrebbe avere

Profilo Instagram: @luottoandy

Andy Luotto età, altezza e biografia

Partiamo subito con la biografia. Che origini ha Andy Luotto e quanti anni ha? Qual è il vero nome? All’anagrafe André Paul “Andy” Luotto, l’attore, chef e comico è nato a Brooklyn (New York) il 30 luglio 1950, sotto il segno del Cancro, quindi la sua età è di 73 anni.

Sappiamo anche altezza e peso dell’attore? È alto 1 metro e 75 centimetri e un peso di 70 kg.

È sempre stato affezionato alla sua famiglia, sua madre e suo padre.

La vita privata

E della vita privata di Andy Luotto? Non ci sono grosse informazioni a riguardo. Sappiamo però che dopo una relazione con Elisabetta Ghersel, oggi è sposato con Antonella. I due sono davvero molto legati.

Quanti figli ha Andy Luotto? La coppia ha tre figli: Steven, Silvia ed Eugene.

Dove seguire Andy Luotto: Instagram e social

Se siete fan di Andy Luotto avete modo di poterlo seguire anche sui social. È presente su Facebook con un account ufficiale ma è possibile ricevere info sul suo lavoro anche tramite Instagram.

Qui si racconta tra vita privata e professionale.

Carriera

Prima della sua carriera di attore e comico, Andy Luotto è uno chef. Dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero di Civita Castellana ha aperto dei ristoranti. Uno a Sutri passato poi alla gestione con il nome di Osteria dell’Oca.

Nel 2016 ha poi fondato la società Luotto Factory. Dove si trova il ristorante di Andy Luotto e dove lavora? Negli anni ha aperto il ristorante “Là” in piazza Venezia a Roma e anche a Riva Portese, sempre a Roma.

I film

Dal 1979 a oggi Andy Luotto è stato impiegato per diversi film nel corso della sua carriera di attore. Citarli tutti è davvero una lunga lista ma ne citeremo alcuni. Pensiamo per esempio al suo debutto SuperAndy – Il fratello brutto di Superman nel 1979 o il primo progetto con Renzo Arbore l’anno successivo in Il pap’occhio. Sempre con Arbore ha lavorato in “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” nel 1983. A spiccare tra i lavori anche Don Camillo sempre nello stesso anno.

Ha anche debuttato in regia con Grunt! La clava è uguale per tutti nel 1983 e lavorato con Luciano De Crescenzo in Il mistero di Bellavista. Nella lunga carrellata di lavori salta all’occhio anche I giudici – Excellent Cadavers e Canone inverso – Making Love, con alla regia di Ricky Tognazzi.

Ma sono davvero tanti i progetti con lui tra i protagonisti. Negli anni più recenti lo ricordiamo poi in Pinocchio nel 2012, Il mio nome è Thomas nel 2018 e Vecchie canaglie nel 2021.

Programmi TV con Andy Luotto

Ma non solo cinema, anche tanta TV per Andy Luotto. Lo chef ha preso parte a diverse trasmissioni dal 1976 a oggi. Si passa da L’altra domenica a Tutto compreso fino all’esplosione definitiva con Quelli della notte, ancora Fantastico e Camera Café.

Negli anni citiamo poi non solo programmi TV ma anche film e serie per il piccolo schermo come Non tutto rosa, Investigatori d’Italia e Ferrari. Successivamente come non citare l’episodio in Don Matteo, Meucci – l’italiano che inventò il telefono. Tra le altre cose parliamo anche della miniserie Giovanni Paolo II o Nero Wolfe.

Negli anni più recenti riportiamo altri progetti con Andy Luotto protagonista: Il sogno del maratoneta, La bella e la bestia, I Medici e Frittanza – Altro fritto altra corsa.

Durante la sua carriera nel 2005 è stato concorrente del programma Ritorno al presente e giudice di Giass nel 2014.

Nel 2024 ritroviamo Andy Luotto ospite a Ciao Darwin per la puntata Trattorie VS Stellati.

Album e canzoni

Due sono gli album pubblicati da Andy Luotto in carriera. Il primo nel 1985 dal titolo L. P. e nel 1989 con To be tubi. Tra le canzoni cantate citiamo le seguenti:

1979 – He’s, Too Young To Fly / ‘Bbuono, No ‘Bbuono (con Silvia Annichiarico)

(con Silvia Annichiarico) 1982 – Tenebre / Giarrettiere & Rock’N Roll

1982 – Giarrettiere & Rock’n Roll / Pizza Fritt

1984 – Everybody’s Breakin’

1985 – Eat La Pizza Pie

I libri di Andy Luotto

In carriera Andy Luotto ha scritto anche dei libri. Segnaliamo Faccia da chef, Padella story – Ricette e storie di un cuoco sotto le righe e Cotto in coccio: l’astronauta e il contadino.