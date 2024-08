Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha fatto molto discutere il ritiro dall’incontro con Imane Khelif. Conosciamo meglio chi è la pugile Angela Carini: età, la vita privata e Instagram dove poterla seguire.

Chi è Angela Carini

Nome e Cognome: Angela Carini

Data di nascita: 6 ottobre 1998

Luogo di nascita: Afragola (Napoli)

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 63 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: pugile

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Angela non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @angela.carini_tiger

Angela Carini età, altezza e peso

Dov’è nata Angela Carini e quanti anni ha? L’atleta italiana, pugile per la precisione, è nata e cresciuta ad Afragola il 6 ottobre 1998, sotto il segno zodiacale della Bilancia. La sua età oggi è di 25 anni.

Quanto è alta e qual è il peso della pugile Carini? La sportiva è alta 1 metro e 72 centimetri per un paso pari a 63 kg.

Vita privata

Passiamo alla vita privata della pugile Angela Carini. Cresciuta ad Afragola con padre e madre, entrambi ex poliziotti, Angela ha un fratello di nome Antonio. Successivamente si sono trasferiti a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, dove ha frequentato il liceo. Poi nel 2014 si sono spostati a Marcianise.

Dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo l’atleta ha dovuto affrontare il lutto per la morte del padre Giuseppe, anche lui ex pugile. A lui ha dedicato e continuerà a dedicare tutti i suoi successi sportivi.

Dove seguire Angela Carini: Instagram e social

Chi volesse può seguire Angela Carini sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nel suo account non c’è molto di sé e della sua vita privata, se non qualche immagine e momenti dedicati al padre e a suo fratello, Antonio.

Molti contenuti invece riguardano le sue gare sul ring e la preparazione.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera sappiamo che Angela Carini è entrata a far parte della sezione giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel 2014. Anno in cui si è anche laureata campionessa europea di pugilato.

L’anno successivo l’atleta ha trionfato con una medaglia d’oro ai campionati mondiali di pugilato femminile, nella categoria youth a Taiwan. A seguire è diventata campionessa ai Campionati Europei giovanili di boxe ad Assisi, arrivando poi anche alle vittorie sui ring internazionali. La sua preparazione è dovuta al maestro Giuseppe Corbo che le ha dato il nomignolo di Tiger (Tigre) com’è conosciuta nella boxe.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, la pugile avrebbe dovuto disputare la sua gara in data 1° agosto. Ma qualcosa non è andato come previsto. Perché si è ritirata dal ring Angela Carini e cosa è successo? Durante l’incontro con Imane Khelif, l’atleta azzurra si è ritirata.

Ha specificato di non essersi arresa, ma un pugno ricevuto sembra averle fatto male. Lo definisce un gesto di maturità e non una resa, come precisato ai microfoni Rai. A tal proposito ha risposto anche alla decisione di far disputare il match all’avversaria Imane Khelif. Quest’ultima infatti era stata definita dalla stampa come un’atleta transgender, ma ci sarebbe stato un errore di comunicazione, in quanto il Cio l’ha ritenuta comunque competente nello svolgere la gara. Peraltro L’Espresso in un articolo ha fatto sapere che la pugile sarebbe infatti una donna con “disordini dello sviluppo sessuale“.

La Carini in ogni caso ha detto di non voler giudicare la decisione presa dal Cio e se la ragazza è presente in gara, ci sarà un motivo: “Non sono nessuno per giudicare e sono comunque salita sul ring, ma ho sentito colpi forti. La mia Nazionale sa che sono una combattente e non mi fermo davanti al dolore. Mi sono fermata per la mia famiglia. Incontro irregolare? Non sono io per giudicare“, ha concluso.