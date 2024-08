Nel corso dell’ospitata a Radio Deejay, Maria De Filippi ha raccontato che in queste ore incontrerà un amato ex allievo di Amici. Di chi parliamo? Nientemeno che di Riki.

La rivelazione di Maria De Filippi

Nel corso degli anni sono stati numerosi i talenti che sono usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra i nomi più celebri ricordiamo ovviamente Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Elodie, i The Kolors, Irama, Angelina Mango e molti altri. Tutti questi artisti col passare del tempo sono riusciti a mantenere anche un rapporto di stima e affetto con la stessa De Filippi, che da anni li supporta e li sostiene passo dopo. Proprio in queste ore la presentatrice romana è stata ospite a Radio Deejay e nel corso della chiacchierata con Rudy Zerbi ha rivelato cosa ha provato la prima volta che ha ascoltato alla radio una canzone di un allievo di Amici. Maria a quel punto ha dichiarato:

“La prima volta che ho sentito una canzone di un allievo di Amici alla radio mi ha fatto un grande effetto. La prima volta è stata con Marco Carta. Adesso mi sto abituando, però le prime volte chiamavo il diretto interessato. Per me è un successo. Con tanti di loro sono rimasta in contatto”.

Ma non è finita qui. Subito dopo Maria De Filippi ha fatto una rivelazione inaspettata e ha ammesso che oggi incontrerà un celebre ex allievo di Amici. Di chi parliamo? Nientemeno che di Riki. In merito la conduttrice, entusiasta di ritrovare il cantante, ha affermato: “Oggi pomeriggio vedo Riki, che non vedo da una vita”.

Maria nel mentre sta già preparando le nuove edizioni dei suoi programmi, che torneranno in onda su Canale 5 a partire da settembre. Non mancherà naturalmente anche Amici, che è già attesissimo da tutti i fan.