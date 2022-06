1 Angela Chianello ricoverata per Covid

Molti la ricorderanno nell’estate del 2020 quando, durante un serivizio di Live Non è la D’Urso sulla spiaggia di Mondello, urlava al microfono “non ce n’è covidd”, poichè la giornalista le aveva chiesto se non fosse preoccupata per la pandemia anche se estate. Da quel momento Angela Chianello (questo il suo vero nome) è diventata un personaggio famoso sul web.

Tra ospitate, apparizioni televesive, serate, canzoni e persino gadget, colei che tutti conoscono come Angela da Mondello è diventata una vera e propria icona trash. Ma, come spesso accade, è durata veramente il tempo di quell’estate e ora sempre meno se la ricordano o la seguono.

Oggi, però, il suo nome è di nuovo in tendeza perché la signora Angela Chianello è stato ricoverata all’ospedale perché ha preso il Covid. Ad annunciarlo è stata proprio lei sui suoi social. E sul suo profilo Instagram ha messo anche alcune storie in cui non solo ha dato la notizia, ma ha riferito dei commenti cattivi che le sono arrivati. Ecco le sue parole:

“Buongiorno ragazzi, intanto grazie a tutti per il pensiero. Poi volevo dire solo una parolina, anche perché non ho la forza, però la volevo dire. Ho letto tantissime cose brutte, brutte, brutte, addirittura ‘il karma esiste’. È vero esiste il karma, alla fin fine ho il Covid. E dal Covid si può guarire, da quasi tutte le malattie si può guarire. Ma dalla cattiveria che avete voi no, assolutamente no. Guardatevi dietro le spalle, ok? Gente di m***a che non siete altro. Un bacio e tornerò più forte di prima”.

Angela Chianello, conosciuta come Angela da Mondello per il suo "non ce n'è coviddi", ha preso il Covid pic.twitter.com/fVNiuixP0e — disagiotv (@disagio_tv) June 22, 2022

Questa purtroppo non è la prima volta che la signora si trova faccia a faccia col virus, anche se non era stata lei a cotagiarsi. Ecco cosa era successo alcuni mesi fa e cosa aveva detto…