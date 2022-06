1 Lo sfogo di Angela di Iorio di Uomini e Donne

Tre anni fa Angela di Iorio è stata una delle Dame di Uomini e Donne. Più volte è stata attaccata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per la sua volontà di trovare, a detta loro, un uomo facoltoso. A distanza di tempo, come riporta anche il sito Isa e Chia, ha rilasciato un’intervista a PiùDonna.it:

Sono passati tre anni ma ancora tantissima gente mi riconosce. Penso per il mio nervosismo che esplodeva in centro studio. Io con Uomini e Donne ho sognato, mi piaceva tanto essere pettinata e truccata. Andare a dormire da sola nell’albergo… Fino a che Tina e Gianni mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisca e si crei il litigio, così il programma fa audience.

Angela di Iorio ha avuto da ridire anche sul comportamento della De Filippi: “Tutt’ora mi innervosisco al pensiero di quegli attacchi. Facevano finta di non capirmi. Io amavo Maria De Filippi, ma anche lei faceva finta di non capirmi“. In merito agli attacchi degli opinionisti, poi, ha aggiunto:

Io volevo solo un uomo con una pensione normale e non ignorante. È passato il messaggio sbagliato. Tina ha mandato in onda un video in cui io dicevo che non volevo le persone che non avevano le possibilità. Li ha raggruppati tutti in un unico filmato. Adesso la convivenza mi fa paura. Desidero, però, un amico con cui uscire. A me lascerebbe far battere di nuovo il mio cuore, innamorarmi. Quando sono andata a Uomini e Donne io invece volevo la convivenza fin da subito perché non sapevo stare da sola.

Ma perché ha abbandonato il dating show? Angela di Iorio ha dato la colpa soprattutto a Gianni Sperti. Andiamo a vedere le sue parole nel dettaglio. Continuate a leggere…