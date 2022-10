È morta Angela Lansbury

Lutto nel mondo dello spettacolo. Pochi minuti fa è giunta infatti la triste notizia della morte di Angela Lansbury, la celebre Signora in Giallo. L’amatissima attrice si è spenta nella sua casa di Los Angeles all’età di 96 anni e ad annunciarlo sono stati i suoi familiari con un comunicato ufficiale. Questo quanto si legge in merito.

“I figli di Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno”.

Nel corso della sua invidiabile carriera, iniziata all’età di 18 anni, Angela Lansbury ha vinto ben cinque Tony Awards e ha ricevuto ben tre nomination agli Oscar. Il celebre volto de La Signora in Giallo nel corso del tempo ha dato vita a diversi personaggi iconici, interpretando per la maggior parte ruoli da cattiva che hanno fatto la storia del cinema, conquistando l’affetto del pubblico. In questi minuti nel mentre sul web milioni di utenti in tutto il mondo stanno ricordando la Lansbury, che senza dubbio non verrà mai dimenticata.

