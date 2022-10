1 Quattro nuovi concorrenti al GF Vip 7

Il GF Vip è iniziato meno di un mese fa e già ne sono successe di tutti i colori dentro la casa più spiata d’Italia. I concorrenti sono entrati nel corso delle prime due serate e fino ad ora ne abbiamo visti uscire già tre. Le motivazioni le sappiamo e non c’entrano le normali regole del gioco. Il primo è stato Marco Bellavia, il quale ha dovuto lasciare il reality per prendersi cura di se stesso. La seconda, poi, è stata Ginevra Lamborghini, la quale ha abbandonato la Casa in seguito a una squalifica. In ultimo dobbiamo citare anche Giovanni Ciacci a causa di un televoto flash.

Di conseguenza la Casa, dopo aver perso tre persone in così breve tempo e in maniera inaspettata, deve essere di nuovo riempita di vipponi. Sembra proprio che non mancherà molto. Infatti pare che tra non molto ci sarà l’ingresso di alcuni nuovi personaggi famosi. A rivelarlo in anteprima ci ha pensato Amedeo Venza. Quella dell’influencer è solo un’indiscrezione, staremo a vedere se si avvererà. Su Instagram ha scritto: “4 vipponi sono già in quarantena. Entreranno due per volta. Nelle prossime puntate“.

Nella puntata di giovedì 13 ottobre, perciò, potremmo già aspettarci l’entrata della prima coppia? Lo scopriremo. Al momento, inoltre, non sappiamo nemmeno la loro identità. Tutto è tenuto top secret. Negli ultimi giorni si è molto vociferato di Helena Prestes. Si tratta di un’ex fiamma di Antonino Spinalbese e di un’amica di Nikita Pelizon, con la quale ha preso parte a Pechino Express. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.

Nel frattempo proseguiamo con altre notizie in merito al Grande Fratello Vip. Tornando a parlare di Marco Bellavia, ieri sera ha lanciato un nuovo messaggio ai vipponi in casa. Ecco che cosa ha detto loro insieme al figlio. Continuate a leggere…