Ospite di Storie di donne al bivio, Angela Melillo ha replicato ad alcune vecchie dichiarazioni di Justine Mattera spiegando perché tra loro è terminata l’amicizia. Ecco le sue parole.

La smentita di Angela Melillo

Il 18 gennaio 2025 a Storie di donne al bivio Monica Setta a accolto anche Angela Melillo, la quale ha smentito alcune dichiarazioni di Justine Mattera. Le due erano molto amiche ma poi pare che qualcosa si sia spezzato nel loro rapporto e ora si sono allontanate.

La conduttrice americana, come riporta anche il sito di ANSA, ha affermato che insieme avrebbero seguito dei corsi di ses*o. Ieri la Melillo ha voluto fare una importante precisazione:

“Ci sono persone che fanno e dicono di tutto pur di attirare l’attenzione. E quello che ha detto non è vero. Questa persona non si è dimostrata amica. Tra me e Justine l’amicizia è finita per sempre.

Ha detto che io e lei abbiamo frequentato corsi di ses*o. Non ci sarebbe nulla di male, ma il problema è che non è vero nulla e io non sopporto di essere tirata in ballo quando si tratta di cose false”.

LEGGI ANCHE: Giornalista legge i testi di Tony Effe mentre intervista Giulia De Lellis, la sua reazione (VIDEO)

Questa la versione di Angela Melillo data a Storie di donne al bivio davanti a Monica Setta. Vedremo se nei prossimi giorni Justine Mattera tornerà sulla questione con ulteriori notizie sul caso. Vi terremo ovviamente informati!.

LEGGI ANCHE: Viola Valentino si scaglia contro l’ex marito Riccardo Fogli

Nel mentre, però, Angela ha ancora parlato della sua gravidanza portata avanti contro il parere dei medici:

“Quando ho scoperto di essere incinta avevo appena fatto una serie di esami radiografici, come la Tac con contrasto, che avrebbero potuto danneggiare il feto. Il padre di Mia mi lasciò sola a decidere e furono giorni di inferno.

Decisi di portate avanti la gravidanza, ma furono mesi terribili finché Mia non nacque sana, portando nel mio cuore la più grande gioia mai provata prima“.