A seguito di un’intervista di Riccardo Fogli, Viola Valentino si scaglia contro il suo ex marito con un post sui social. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Le parole di Viola Valentino

Non tutti sanno che in passato Riccardo Fogli è stato sposato con Viola Valentino. Dopo numerosi anni di matrimonio però il cantautore lasciò sua moglie per avere un flirt con Patty Pravo e la notizia fece a lungo discutere. Poco dopo i due decisero di riprovarci e annunciarono il ritorno di fiamma, fino a quando non arrivò la rottura definitiva. Qualche giorno fa intanto Fogli è stato ospite a La Volta Buona e nel salotto di Caterina Balivo ha parlato proprio di quanto accaduto con la sua ex moglie e in merito ha affermato:

“È stato uno dei momenti più brutti e dolorosi. Viola non se lo meritava e cercai di farmi perdonare in tutti i modi. Come la prese quando gli dissi che ero innamorato di Patty Pravo? Non posso dirlo. L’amore cresce, si moltiplica, a un certo punto ti travolge nel bene e nel male”.

LEGGI ANCHE: Gregorelli, a distanza di anni i fan continuano a sognare la ship

Le parole di Riccardo Fogli hanno tuttavia indispettito Viola Valentino, che a sorpresa sui social si è scagliata contro il suo ex marito. La cantante infatti ha dichiarato: “Dopo 23 anni di matrimonio di me non ti ricordi? Ma della signora Strambelli si! Omino ometto e quaquaraquà”.

Ma non è finita qui. In seguito la Valentino è stata a sua volta ospite a La Volta Buona e chiarendo la sua posizione ha aggiunto: “Cosa mi ha fatto arrabbiare? Sono passati tanti anni, sono molte le cose che mi hanno fatto arrabbiare. Trovo che non sia stato corretto. È lui che rinnega i 23 anni di matrimonio. […] Mi sono pentita di averlo perdonato. A me piace la fedeltà perché io lo sono, odio chi mi tradisce”.