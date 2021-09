1 Angela Melillo in politica

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata certamente Angela Melillo. Fin dal primo momento l’attrice si è messa in gioco senza mai risparmiarsi, e in breve tempo ha conquistato il cuore del pubblico e del web. Angela così è arrivata a un passo dalla finale, e pochi giorni dopo la fine della sua avventura in Honduras nel corso di un’intervista ha fatto un bilancio della sua esperienza. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho vissuto momenti importanti e anche sofferti. Ho patito molto la fame. Le prime due settimane non ho mangiato nulla. […] ho capito che molte cose si danno per scontato. Il tempo sull’Isola non passava mai soprattutto di notte quando bisognava fare attenzione al fuoco per evitare che si spegnesse. Non so se la rifarei come esperienza”.

Adesso, a distanza di qualche mese dalla fine de L’Isola dei Famosi, per Angela Melillo sta per partire un nuovo incredibile viaggio. Con un post sui social infatti l’attrice ha svelato di essere scesa in politica e di essersi candidata al Comune di Roma. Le elezioni si terranno il prossimo 3 ottobre, e nei prossimi giorni dunque la Melillo sarà occupata nella sua campagna. Queste le dichiarazioni dell’ex isolana:

“Domani comincia il mio viaggio verso le elezioni del 3 ottobre 2021, per il Consiglio Comunale con la lista Civica Gualtieri. Non sarà una strada facile, ma sarà percorsa con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare qualcosa per Roma: la mia città. Penso che ogni singolo contributo possa fare la differenza”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo ad Angela Melillo per questa nuova avventura. Nel mentre solo qualche giorno fa abbiamo appreso che a essere scesa in politica è stata anche un’ex tronista di Uomini e Donne, che si è candidata con la Lega. Rivediamo di chi si tratta e le sue dichiarazioni in merito.