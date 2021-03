Chi è Angela Melillo? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Scopriamo tutte le news e curiosità sulla nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, Angela Melillo. Dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata e carriera, fino a dove seguirla su Instagram e social.

Figli: Angela ha una figlia di nome Mia

Angela Melillo età, altezza e biografia

Ecco alcuni cenni della biografia della showgirl. Partiamo con il dirvi che è nata a Roma, il 20 giugno 1967, sotto il segno dei gemelli. Dunque quanti anni ha Angela Melillo? L’attrice ha 53 anni.

Tra le altre informazioni sappiamo l’altezza dell’attrice, che corrisponde a 1 metro e 70 centimetri, mentre il peso è pari a 50 kg.

Della biografia della Melillo si potrebbe ancora dire che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano. Negli anni ha avuto modo di lavorare sia in Rai che in Mediaset nelle vesti di ballerina, ma anche di attrice (ha avuto diversi ruoli anche a cinema e teatro) o ancora come conduttrice. Ma ciò lo approfondiremo in seguito facendo il punto per quel che riguarda la sua carriera.

Adesso concentriamoci sulla vita privata di Angela Melillo…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata e della famiglia di Angela Melillo? Purtroppo le informazioni sono davvero molto poche e le notizie sono davvero scarse.

Tra le poche cose che conosciamo c’è il matrimonio celebrato il 3 luglio 2006 con il ristoratore Ezio Bastianelli. La relazione purtroppo è durata appena 7 anni, quando poi si sono separati. La coppia due anni dopo le nozze (il 30 maggio 2008) ha avuto una figlia di nome Mia.

Ad oggi sappiamo che Angela Melillo si è rifatta una famiglia e sta vivendo una nuova storia d’amore. Il suo compagno èl’avvocato Cesare San Mauro. I due vivono insieme a Roma.

Dove seguire Angela Melillo: Instagram e social

Se volete restare aggiornati e in contatto con Angela Melillo, c’è la possibilità di seguirla mediante i suoi profili social.

La concorrente de L’Isola dei Famosi ha un account ufficiale su Instagram, che conta oltre 40 mila follower, ma detiene anche una pagina Facebook con un elevato numero di seguaci.

In entrambe le piattaforme condivide tutto ciò che la riguarda. Racconta tanto della sua vita privata e oltre a selfie e immagine tratte da shooting fotografici, troviamo anche ricordi del passato o scatti insieme ad amici e familiari.

Angela posa spesso anche con gli amici a quattro zampe.

Cosa conosciamo della sua carriera?

La carriera

Angela Melillo ha dato il via la sua carriera nel 1991 come ballerina. Una delle prime esperienze è arrivata con il TG delle vacanze, nel ruolo di soubrette e questa le ha aperto le porte ad ottenere un post a Il Bagaglino. A seguire ha condotto Scherzi a parte insieme a Teo Teocolo e Gene Gnocchi.

Tra il 1994 e il 1997 è stata anche protagonista de Beato tra le donne, programma di Paolo Bonolis, dove ha svolto il ruolo di ‘spintarella’. E ancora tra gli altri ricordiamo Alle due su Rai Uno, insieme all’indimenticabile Paolo Limiti. Angela Melillo ha anche avuto il piacere di recitare in alcune fiction:

La casa delle beffe,

Love Bugs,

La palestra,

Il maresciallo Rocca

La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa

Fino a che nel 2014 non abbiamo visto Angela Melillo a La talpa per poi dedicarsi al teatro e nel 2021 si trova invece nel cast de L’Isola dei Famosi.

Come abbiamo scritto, per l’appunto, Angela Melillo in passato ha partecipato ad un noto reality: La Talpa…

La Talpa

L’Isola dei Famosi non è il primo adventure show che vede protagonista Angela Melillo. Già in passato, infatti, la showgirl ha avuto a che fare con trasmissioni di questo tipo.

Era il 2004 quando Angela Melillo ha deciso di partecipare a La Talpa, amato reality show, condotto da Paola Perego. L’attrice in quell’edizione riuscì a conquistare la vittoria finale.

Nel seguente reality ha conosciuto vari volti del mondo dello spettacolo e tra essi ha fatto amicizia con Samantha de Grenet (che abbiamo invece visto tra i concorrenti del GF Vip 5).

Con lei, ancora oggi, conserva un rapporto davvero molto speciale.

Adesso, però, per Angela è tempo di una nuova esperienza a L’Isola dei Famosi…

Angela Melillo all’Isola dei Famosi

Con data d’inizio il 15 marzo 2021, finalmente su Canale 5 torna una nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Al timone di conduzione Ilary Blasi e al suo fianco, come opinionisti vedremo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Inviato dall’Honduras, invece, Massimiliano Rosolino.

Tra i concorrenti, come dicevamo, troviamo anche Angela Melillo. L’attrice, dopo la notizia ufficiale del suo impiego nel reality come concorrente, ha commentato sui social con un post e le seguenti parole:

“Eccomi pronta a partire!!!! Spero di regalarvi un’isola di emozioni e portare tutto il vostro affetto con me, per i momenti in cui mi sentirò troppo lontana”.

La Melillo a TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato perché ha deciso di partecipare a L’Isola: “Per evadere e per follia”. Con sé pare aver portato alcuni oggetti: “Una felpa con il nome di mia figlia Mia, un cuscino con una foto sua e del mio fidanzato, un plaid che mi ha regalato lui”.

Come se la caverà Angela Melillo a L’Isola dei Famosi? Riuscirà a replicare la stessa impresa de La Talpa? In attesa di scoprire come andrà, conosciamo il cast completo e tutti i compagni di avventura della showgirl…

Il cast dell’Isola dei Famosi

Sono in totale 16 i concorrenti (più 2) che formano il cast di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Diverse personalità, alcuni grandi ritorni sul piccolo schermo e la voglia di stupire e farsi conoscere in una chiave inedita dal pubblico, sono solo alcuni delle caratteristiche dei protagonisti.

Partiamo subito con l’elenco delle donne che sbarcheranno in Honduras:

Angela Melillo

Daniela Martani

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Francesca Lodo

Miryea Stabile (sostituisce Carolina Stramare )

(sostituisce ) Valentina Persia

Vera Gemma

Mentre tra gli uomini troviamo i nomi di:

I partecipanti menzionati saranno divisi in due gruppi: i Buriňos, le persone veraci e genuine,ei Rafinados, eleganti e di classe. Ma non solo. Quest’anno è presente anche la Parasite Island, che vede protagonisti due anti-naufraghi per eccellenza come Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Entrambi, con il trascorrere delle settimane, avranno la possibilità di diventare dei veri e propri concorrenti. A prendersi cura di loro ci sarà Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione del reality.

Uno di loro sarà il vincitore de L’Isola dei Famosi! La fortunata sarà Angela Melillo? Non ci resta che attendere per scoprirlo! A lei e a tutti i naufraghi facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo.

Il percorso di Angela all’Isola dei Famosi

(IN AGGIORNAMENTO)

