Vincenzo Chianese | 20 Settembre 2023

La segnalazione su Angelica Baraldi

In questi giorni ad attirare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello è stata Angelica Baraldi. La concorrente del reality show infatti nel corso della settimana ha parlato del rapporto complicato che ha con la sua famiglia e così anche nel corso dell’ultima diretta del programma la questione è stata affrontata. Angelica a quel punto, insieme ad Alfonso Signorini, è tornata a parlare di quanto accaduto con i suoi genitori, e in merito ha affermato:

“La situazione in casa è sempre stata difficile, complicata, il clima non era sereno. I miei genitori hanno due caratteri diversi e non riuscivano ad andare d’accordo. Ho provato a fare da intermediaria e poi mi sono stancata. Questo è stato interpretato come menefreghismo. In realtà era una difesa perché ero satura. Poi durante il periodo del Covid hanno deciso di separarsi. Dentro di me un po’ ci speravo perché non ne potevo più di vederli infelici tutti e due. Poi però la situazione è peggiorata, sono subentrate altre dinamiche”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Deianira Marzano ha infatti ricevuto una segnalazione proprio su Angelica Baraldi, dopo il racconto sulla sua famiglia. Stando a quanto si legge, pare che la gieffina abbia mentito sul rapporto con i suoi genitori, col solo scopo di fare gossip e far parlare di sé. Precisiamo naturalmente che si tratta solo ed esclusivamente di una segnalazione di una persona anonima, e di conseguenza dunque non abbiamo prove sul fatto che le cose stiano davvero in questo modo. Vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze.

Angelica di certo sembrerebbe essere una delle concorrenti più interessanti di questo Grande Fratello, e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni.