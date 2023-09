Chi è Angelica Baraldi? Età, altezza, fidanzato e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 14 Settembre 2023

Chi è

Il Grande Fratello ha aperto le porte a nuovi concorrenti. Tra i partecipanti nip troviamo anche Angelica Baraldi. Chi è la concorrente del reality show? Scopriamolo attraverso alcune curiosità tra le più ricercate sul web: età, altezza, fidanzato, padre e dove seguirla su Instagram.

Chi è Angelica Baraldi

Nome e Cognome: Angelica Baraldi

Data di nascita: 22 luglio 1997

Luogo di nascita: Modena

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: account manager di una società informatica

Fidanzato: Angelica è fidanzata

Figli: Angelica non ha figli

Tatuaggi: Angelica non dovrebbe avere tatuaggi, ma ha dei piercing

Profilo Instagram: @angelicabaraldi

Angelica Baraldi età, altezza e biografia

Iniziamo subito dalla biografia. Chi è Angelica Baraldi, qual è la sua data di nascita e dov’è nata? La protagonista del Grande Fratello è nata a Modena il 22 luglio 1997 sotto il segno del Leone. La sua età oggi è di 26 anni.

Non conosciamo altezza e peso di Angelica. Per ora le informazioni sono nulle.

Ma che percorso di studi ha fatto e qual è il lavoro di Angelica Baraldi del Grande Fratello? A seguito della Laurea in Economia e Marketing ha svolto diverse mansioni. Per prima ha lavorato per al Giro d’Italia per Segafredo, in seguito per la pallacanestro Virtus Segafredo Bologna.

Successivamente Angelica si è trasferita a Roma, dove vive ancora oggi. Svolge il lavoro di account manager di una società informatica.

La vita privata

Diamo uno sguardo ora alla vita privata di Angelica Baraldi del Grande Fratello. Durante la sua presentazione ha dichiarato di arrivare da una famiglia complicata, da lei definita “ingombrante”.

Per tale ragione ha deciso di distaccarsi dai suoi genitori. Questo ha provocato una spaccatura interna e a oggi non è in buoni rapporti con suo padre. Stando a una segnalazione giunta a Deianira Marzano, Angelica Baraldi del Grande Fratello sarebbe figlia di un volto noto. Suo padre infatti pare sia Luca Baraldi, ex direttore della Parmalat e amministratore delegato della squadra di basket, Virtus.

Passiamo alla sfera sentimentale. Angelica del Grande Fratello è single o ha un fidanzato? La giovane ha raccontato di essere felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Riccardo. Dalle foto sui social i due sembrano essere davvero molto innamorati.

Guardando i contenuti pubblicati, ma anche grazie al suo racconto nella clip di presentazione, sappiamo che Angelica Baraldi è una sportiva. Nella sua vita ha fatto tantissimi sport, dal calcio alle arti marziali. Ma fa anche box, padel e surf.

Se dovesse identificarsi in un animale pensa alla tigre del bengala, pericolosa e affascinante.

Dove seguire Angelica del Grande Fratello: Instagram e social

Dando un’occhiata sui social abbiamo trovato il profilo ufficiale Instagram di Angelica Baraldi.

La concorrente del Grande Fratello ha un profilo molto curato. Non mancano scatti con il fidanzato e con degli amici, ma anche selfie e non solo.

Non tutti sanno ma Angelica Baraldi ha anche un account LinkedIn.

Angelica Baraldi al Grande Fratello

Su Canale 5 dall’11 settembre è presente la nuova edizione del Grande Fratello, con al timone di conduzione Alfonso Signorini.

Nel ruolo di opinionista Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli è l’inviata social.

Come mai Angelica ha deciso di partecipare al Grande Fratello? Nella clip di presentazione ha detto di essere una persona molto determinata.

Dunque prendere parte al reality show spera possa permetterle di dimostrare di essere una vincente e di potercela fare da sola.

I concorrenti del Grande Fratello

Vi state chiedendo chi sono i concorrenti vip e nip della nuova edizione del Grande Fratello? Ve lo diciamo noi in questo elenco, diviso tra donne e uomini della Casa più spiata d’Italia.

(IN AGGIORNAMENTO)

Mentre nel cast maschile troviamo i seguenti nomi:

Come in ogni edizione ci sarà un unico vincitore del Grande Fratello. Ma chi sarà?

Il percorso di Angelica Baraldi al Grande Fratello

A partire dall’11 settembre Angelica Baraldi abita la Casa del Grande Fratello. Come se la caverà durante il suo percorso?

1° settimana: Dopo il suo ingresso nella Casa Angelica si sta facendo pian piano conoscere dal pubblico e dai suoi compagni. Al momento sembra aver già legato con alcuni di loro, ma in generale sembra essersi integrata bene nel gruppo.